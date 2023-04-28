"Точно в ціль" : у Міноборони РФ визнали, що спеціально атакували мирних жителів України

28 квітня в результат ракетної атаки російських окупантів по Умані загинули дві 10-річні дитини. Всього на цей час відомо про 10 загиблих.
У російському Міноборони цинічно прокоментували удар по мирних жителях, назвавши це ударом "точно в ціль".
Таким чином в країні-терористці визнали, що спеціально атакували багатоповерховий будинок в Умані, в якому знаходилися люди.
Керівник офісу президента Андрій Єрмак вже висловився про цинічну заяву Міноборони РФ.
"Мінвбивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність і закомплексованість цілої нації терористів і вбивць", - написав він на своєму Telegram-каналі.
Ракетний удар Росії 28 квітня
Рано вранці 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет потрапила в житловий багатоповерховий будинок, зруйнований під'їзд. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Число жертв і постраждалих зростає.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку окупантів по Україні. За його словами, в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Є постраждалі і загиблі, в тому числі дитина.
У Дніпрі російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.
Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:
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