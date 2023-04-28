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Мешканка Умані розповіла про перші хвилини після попадання російської ракети в її будинок

Сергій Кущ
28 квітня 2023, 11:05 оновлено 28 квітня, 11:05
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Медики дістали з голови чоловіка осколок скла. Сама жінка отримала поранення ніг.
Уманчанка рассзкала про наслідки ракетного удару РФ
Уманчанка рассзкала про наслідки ракетного удару РФ / скріншот

Мешканка Умані розповіла про пережите, поранення і стан дітей після ракетного удару Росії по багатоповерхівці.

В ефірі "Сніданку з "1+1" вона розповіла, що був дуже великий, потужний удар і від вибуху у них повибивало все скло і дзеркала.

"Я дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Відразу побігла до дітей і в Ось цьому шоковому стані, в склі... Порізалися дуже сильно. Чоловікові осколок потрапив в голову. Тобто ми зараз з чоловіком в лікарні. Діти, слава Богу, з меншими пошкодженнями. Вони у бабусі", - розповіла уманчанка.

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Вона додала, що медики дістали з голови чоловіка осколок скла. Сама жінка отримала поранення ніг. Подружжю наклали шви.

Діти Юлії у віці 9 і 10 років були в шоковому стані. Зараз вони знаходяться в безпечному місті в селі з бабусею.

"Я знаю, що нам ще дуже пощастило. Тому що більший удар припав не на наш під'їзд, а на сусідній. Дуже важко зараз цю інформацію сприймати - що знайомих людей, які проживали поруч, вже немає", - поділилась жінка.

Ракетний удар Росії 28 квітня

Рано вранці 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет потрапила в житловий багатоповерховий будинок, зруйнований під'їзд. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Число жертв і постраждалих зростає.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку окупантів по Україні. За його словами, в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Є постраждалі і загиблі, в тому числі дитина.

У Дніпрі Російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

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