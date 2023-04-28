Мешканка Умані розповіла про перші хвилини після попадання російської ракети в її будинок

Мешканка Умані розповіла про пережите, поранення і стан дітей після ракетного удару Росії по багатоповерхівці.
В ефірі "Сніданку з "1+1" вона розповіла, що був дуже великий, потужний удар і від вибуху у них повибивало все скло і дзеркала.
"Я дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Відразу побігла до дітей і в Ось цьому шоковому стані, в склі... Порізалися дуже сильно. Чоловікові осколок потрапив в голову. Тобто ми зараз з чоловіком в лікарні. Діти, слава Богу, з меншими пошкодженнями. Вони у бабусі", - розповіла уманчанка.
Вона додала, що медики дістали з голови чоловіка осколок скла. Сама жінка отримала поранення ніг. Подружжю наклали шви.
Діти Юлії у віці 9 і 10 років були в шоковому стані. Зараз вони знаходяться в безпечному місті в селі з бабусею.
"Я знаю, що нам ще дуже пощастило. Тому що більший удар припав не на наш під'їзд, а на сусідній. Дуже важко зараз цю інформацію сприймати - що знайомих людей, які проживали поруч, вже немає", - поділилась жінка.
Ракетний удар Росії 28 квітня
Рано вранці 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет потрапила в житловий багатоповерховий будинок, зруйнований під'їзд. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Число жертв і постраждалих зростає.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку окупантів по Україні. За його словами, в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Є постраждалі і загиблі, в тому числі дитина.
У Дніпрі Російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.
Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:
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