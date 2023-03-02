Чи то "добровольчий корпус", чи то провокація Кремля: все, що відомо про бойову НС на Брянщині

У країні-агресорі, Росії, по всій видимості, запустили процес нової провокації - і масово повідомляють про українську ДРГ, нібито веде бої в Брянській області.

Диверсанти / колаж фото ua.depositphotos.com

У четвер, 2 березня, російські окупанти, цілком ймовірно, почали масштабну провокацію у Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, що в прикордонному з Україною Климовському районі Брянської області спільно з Міноборони країни-агресора проводять заходи зі знищення озброєної української ДРГ у складі нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". Причому, мовляв, українці швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Але потім почався традиційний російський бардак. І якась неназвана місцева мешканка Климовського району вже спростувала слова, що "обстрілу не було обстрілу шкільного автобуса", а "частина шкіл все-таки працює".

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Далі, путінські ЗМІ почали навперебій повідомляти про те, що диктатор Путін найближчим часом проведе екстрене засідання Ради безпеки країни-агресора.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела в Держдумі РФ.

Порталу Бабель в Генштабі ЗСУ категорично відкинули будь-яку причетність українських військових до спецоперацій за кордонами України.

"Все, що відбувається в Росії — це опір місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією", — заявили у відомстві.

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. І заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Нагадаємо, раніше військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що російські окупанти готують провокації на території Бєлгорода (щоб звинуватити ЗСУ).

"Росіян готують до того, щоб вони витримали удар по своїй території Росії, такого роду провокації можуть бути. Тобто вони самі з собою будуть боротися, а потім розкажуть казку, що вони перемогли злих українців і НАТО і утримали свою територію", - пояснив Світан.

До того журналіст і воєнкор Андрій Цаплієнко росіяни готовлять провокацію з використанням автомобілів з маркуванням ОБСЄ. У його розпорядженні опинилися фото на цю тему, зроблені 15 січня біля окупованого Ізварине в Луганській області.

"На фото заїхали з Росії трейлери-автовози. На трейлерах білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях до 24.02.2022 пересувалися Донбасом спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально ніяк не могли опинитися в розпорядженні росіян", - зазначив журналіст.

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