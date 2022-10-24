Росія може застосувати "брудну бомбу" з метою провокації - МЗС Латвії

Ринкевич заявив, що РФ може використовувати брудну бомбу / Facebook/edgars.rinkevics

Росія може готуватися до провокацій із застосуванням "брудної бомби". Саме такою може бути реакція російського диктатора Володимира Путіна на невдачі на фронті, особливо навколо Херсона. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє LTV.

"На жаль, від Росії можна очікувати будь-яких сценаріїв дій, знаючи, що ситуація в Україні, в околицях Херсона, розвивається несприятливо для Росії... Не виключено, що Росія готує якісь провокації, включаючи використання "брудної бомби" Україні", - сказав Рінкевичс.

Він додав, що Кремль не захоче відкрито застосовувати ядерну зброю.

"Навряд чи зараз Росія буде відкрито застосовувати тактичну ядерну зброю, але, скажімо, якісь інші провокації, також так звані "брудні бомби"... Поки нічого не можна виключати", - додав міністр.

Міністр не виключає, що "брудною бомбою" РФ хоче відвернути увагу від нападів на цивільну і критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, "брудна бомба" - це радіологічний розсіюючий пристрій (РРУ) являє собою пристрій або механізм для розпилення радіоактивної речовини. Використання "брудної бомби" може призвести до радіаційного зараження грунту, води, до вогнищ виникнення променевої хвороби на великих територіях. Очищення території може зайняти тривалий час.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції й Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб", і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом заяви Шойгу про нібито підготовку України до підриву "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на фейковий вкид міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби". У своєму вечірньому зверненні 23 жовтня глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації й підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

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