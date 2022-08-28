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РФ може влаштувати провокації у школах: які міста під серйозною загрозою

28 серпня 2022, 05:15

Провокації можуть влаштувати на території, яку окупували російські військові.

Российские военные, российские оккупанты
Окупанти можуть влаштувати провокації у школах / Колаж фото Reuters

Російські окупанти можуть влаштувати провокації на території навчальних закладів. Під загрозою можуть опинитись школярі на окупованих територіях. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він порадив не вести дітей до школи 1 вересня.

"Після повідомлення про вказівку Путіна взяти всі школи зокрема Донецької області під озброєну охорону 1 вересня, я б на місці батьків щонайменше проігнорував перший дзвоник з окупантами", - зазначив радник мера.

За його даними, під серйозною загрозою можуть опинитись Донецьк, Горлівка, Маріуполь, Волноваха та інші окуповані міста.

"Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат. Це ж не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в одній зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст", - заявив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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