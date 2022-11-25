Окупанти скоро дременуть із України, тому готують провокацію в Бєлгороді - Світан

Окупанти у найближчий час збираються відходити з материкової частини України / Міноборони РФ

Російські окупанти готують провокації на території Бєлгорода, щоб звинуватити ЗСУ. Такий крок росіян може свідчити про те, що вони збираються втікати з України.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 каналу.

Він наголосив, що окупанти вже давно заявляють, що нібито українські війська перебувають на "території Росії", зокрема – у Херсонщині, Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі тощо. За його словами, в цих провокаціях простежується певний рух до здачі позицій Україні.

"Росіян готують до того, щоб вони витримали удар по своїй території Росії, такого роду провокації можуть бути. Тобто вони самі з собою будуть боротися, а потім розкажуть казку, що вони перемогли злих українців і НАТО та втримали свою територію", - пояснив Світан.

Як зазначив експерт, це завдання зараз виконує влада Бєлгорода – вони починають відбудовувати різні лінії оборони, але вони не підходять для виконання якихось бойових завдань, її "проштрикне" будь-яка БТР, посилена танками.

Полковник запасу наголосив, що це більше для якоїсь картинки та пропаганди, щоб потім відійти.

На його думку, окупанти у найближчий час збираються відходити з материкової частини України, зокрема з Херсонської, Запорізької областей та навіть з Донбасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Зараз вони вже починають відбудовувати таку лінію оборони, де будуть "героїчно" втримувати від наступу на Росію "західні війська". Тому окупанти зараз відправлять війська в Бєлгород, а також будуть будувати такі "зуби дракона" і в Ростовській області. Швидше за все – це початок руху на відступ росіян", - заявив Світан.

Війна Росії проти України

Нещодавно спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на сватівському напрямку Луганської області. Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на авдіївському, бахмутському і сватівському напрямках йдуть важкі бої.

Як повідомляв Главред, 11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

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