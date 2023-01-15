Хочуть звинуватити Україну: росіяни готують провокацію з джипами ОБСЄ - журналіст

Російське командування може використовувати джипи ОБСЄ для відведення уваги від ракетного удару по Дніпру.

Автомобілі з маркуванням ОБСЄ потрапили в розпорядження росіян / t.me/Tsaplienko

Росіяни готують провокацію з використанням автомобілів з маркуванням ОБСЄ. Таким чином окупанти мають намір відвести увагу від ракетного удару по Дніпру.

Журналіст Андрій Цаплієнко, у розпорядженні якого опинилися фото транспортування позашляховиків Toyota Land Cruiser, зазначив, що знімки зроблені 15 січня біля окупованого Ізвариного в Луганській області.

"На фото заїхали з Росії трейлери-автовози. На трейлерах білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях до 24.02.2022 пересувалися Донбасом спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально ніяк не могли опинитися в розпорядженні росіян", - зазначив журналіст.

За його версією, автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації.

"Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що з жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ. Така провокація, з подальшим тиражуванням в російських медіа, дозволила б приділити медійну увагу реальному військовому злочину, скоєному росіянами в Дніпрі. Насправді, це лише один з варіантів, як російське командування може використовувати джипи ОБСЄ. Тимчасовий розголос унеможливлює ці варіанти. І я вдячний тим сміливцям на окупованій території, які зробили ці фото", - повідомив Цаплієнко.

Ракетний удар РФ 14 січня

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня. В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж два десятки загиблих. Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб. Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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