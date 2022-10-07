УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти в паніці готуються до провокацій: будуть заходити в села у формі ЗСУ - Гайдай

7 жовтня 2022, 06:32

Російські окупанти можуть навіть використати українські прапори.

кременная, гайдай, российский танк
Російські окупанти планують влаштувати провокації у формі ЗСУ / Колаж фотоTelegram Гадай, ОПУ, Reuters

Російські окупанти вже в паніці не тільки через контрнаступ ЗСУ. Вони неабияк бояться мешканців Донбасу, тому будуть перевдягатися в українську військову форму. Таким чином вони хочуть зайти колонами до окупованих населених пунктів. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі програми "Аргумент".

Окупанти можуть заїхати в села з українськими прапорами.

"Люди виходять їх зустрічати, радіють "українським військовим" і потрапляють у лапи ось цим виродкам. Чому вони це роблять, ну, по-перше, вони бояться, що місцеві жителі й надалі зливатимуть інформацію про їхнє переміщення та місцезнаходження техніки, складів, особового складу... І другий момент, росіяни, коли міняють наших військовополонених на обмінний фонд, який у нас знаходиться, вони намагаються міняти саме росіян. А ось так званих "ЛДНР-ців", то вони це вже в останню чергу. Тому десь окупанти хочуть створити свій окремий обмінний фонд, який потім можуть міняти вже на своїх безпосередньо", – заявив Гайдай.

Він просить людей не піддаватися на провокації, щоб не потрапити в пастку.

"Ми скажемо, коли їхні території будуть деокуповані. По можливості потрібно їхати подалі від лінії фронту або, коли починаються бойові дії, перебувати в укритті. Окупанти можуть самі обстрілювати мирні села, щоб озлобити населення та налаштувати його проти української армії", - додав голова ОВА.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів по ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Сергій Гайдай новини Луганської області контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:03

"Ворога потрібно знищити тут і зараз": Залужний зробив сильну заяву щодо війни

07:56

ЗСУ "покришили" окупантів: ворожі склади і база "злетіли" в повітря на півдні - БратчукВідео

07:21

Ядерний шантаж Путіна: світ може зіткнутися з Армагеддоном - БайденВідео

07:05

Покровська батьківська субота 2022: що святкувати і якВідео

06:59

Шойгу і Герасимов почалапають на фронт рядовими?Погляд

Реклама
06:56

Меркель серйозно оскандалилась: вона вважає реальним мир в Європі лише "за участі Росії"Відео

06:32

Окупанти в паніці готуються до провокацій: будуть заходити в села у формі ЗСУ - ГайдайВідео

05:39

Путлер капут: астролог назвав місяць смерті Путіна і розповів, як його вб'ютьВідео

05:33

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

05:00

ЗСУ хорошим темпом наступатимуть до Херсона, але біля міста війська РФ спробують дати бій – ЖдановВідео

04:41

Як швидко зібрати дрібні осколки скла із різних поверхонь: головні секрети

04:05

"Настюха, тренуйся, мобілізація чекає!": незграбна Волочкова зганьбилася в спортзалі

03:30

Україну "розжарить" у жовтні: синоптик назвав терміни бабиного літаВідео

03:20

90% господинь роблять помилки: як правильно варити сосиски - простий рецепт приготуванняВідео

02:43

"Тітні" знову в ділі: Брітні Спірс в одному капелюсі широко розсунула ноги на камеру

02:10

Росіяни масово здаються в полон ще до потрапляння на фронт - МалярВідео

01:40

Як натерти буряк і не забруднитися: секрет досвідчених господинь

00:51

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

06 жовтня, четвер
23:55

Найгірший мир в Україні кращий за війну - ЕрдоганВідео

23:32

Загроза ядерного удару: навіщо приймати йодид калію та в яких дозах

Реклама
23:11

ЗСУ за шість днів звільнили 500 квадратних кілометрів на Херсонщині - ЗеленськийВідео

22:46

У Білорусі заявили про готовність розгорнути військаВідео

22:13

На Банковій пояснили, що мав на увазі Зеленський говорячи про "превентивний удар"Відео

22:09

"Вчилися погано. Були відраховані": Дмитро Комаров висміяв "могилізованих" солдатів РФ

22:03

"Цап відбувайло": у Кремлі шукають заміну Шойгу через ганебні провали в УкраїніВідео

21:49

У Зеленського порівняли Путіна з диктатором-людожеромВідео

21:30

Істерика і виття: у Москві сказилися через пропозицію Зеленського про превентивний ударВідео

21:10

Лижню зрадниці: одеситка Регіна Тодоренко зніметься в популярному російському шоу

21:08

У Раді різко висловилися щодо нової маячні РФ про переговори

20:55

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачіВідео

20:52

Ядерний шантаж Кремля: Зеленський запропонував превентивний ударВідео

20:46

Окупанти можуть бомбити Україну в день народження Путіна - ГенштабВідео

20:28

Справжнього Путіна прибрали: експерт розповів про двійників президента РФВідео

20:20

Люди кладуть соду в гречку всупереч обуренням кулінарів: навіщо вони так роблять

20:15

Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з генералом США: що вирішилиВідео

20:10

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

20:04

В Україну йде аномальна спека: синоптики розповіли про рекордну спекуВідео

19:48

Захопили зброю і боєприпаси: до Криму з Херсонської області прорвалася банда дезертирів РФФотоВідео

19:19

Тактика випаленої землі: ворог підриває дамби та знищує будівлі - ГенштабВідео

19:14

Чому так поспішає РосіяПогляд

Реклама
19:11

Розводять багаття на трупах: командири РФ спалюють навіть нещодавно мобілізоване "м'ясо" - МалярВідео

19:07

"Повний безлад, всі вештаються і п'ють": путінські "чмобіки" мруть у РФ, не доїжджаючи до фронтуВідео

18:43

"Вони як мурахи": Олег Жданов спрогнозував перебіг контрнаступу ЗСУ

18:39

Зеленський розповів, чому Путін вимагає переговори з УкраїноюВідео

18:30

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили зі 120 населених пунктів на двох напрямкахВідео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путіна не працюютьВідеоблоги

18:24

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваше майбутнє

18:20

Чоботи і черевики казкової краси для будь-якої погоди: наймодніше зимове взуття 2022 2023

18:16

Маркл в паніці: король Чарльз III змусив принца Гаррі і Меган прийняти скандальне рішенняВідео

18:08

Ми можемо заходити і займати Донецьк - Жданов

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти