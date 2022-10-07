Окупанти в паніці готуються до провокацій: будуть заходити в села у формі ЗСУ - Гайдай

Російські окупанти планують влаштувати провокації у формі ЗСУ / Колаж фотоTelegram Гадай, ОПУ, Reuters

Російські окупанти вже в паніці не тільки через контрнаступ ЗСУ. Вони неабияк бояться мешканців Донбасу, тому будуть перевдягатися в українську військову форму. Таким чином вони хочуть зайти колонами до окупованих населених пунктів. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі програми "Аргумент".

Окупанти можуть заїхати в села з українськими прапорами.

"Люди виходять їх зустрічати, радіють "українським військовим" і потрапляють у лапи ось цим виродкам. Чому вони це роблять, ну, по-перше, вони бояться, що місцеві жителі й надалі зливатимуть інформацію про їхнє переміщення та місцезнаходження техніки, складів, особового складу... І другий момент, росіяни, коли міняють наших військовополонених на обмінний фонд, який у нас знаходиться, вони намагаються міняти саме росіян. А ось так званих "ЛДНР-ців", то вони це вже в останню чергу. Тому десь окупанти хочуть створити свій окремий обмінний фонд, який потім можуть міняти вже на своїх безпосередньо", – заявив Гайдай.

Він просить людей не піддаватися на провокації, щоб не потрапити в пастку.

"Ми скажемо, коли їхні території будуть деокуповані. По можливості потрібно їхати подалі від лінії фронту або, коли починаються бойові дії, перебувати в укритті. Окупанти можуть самі обстрілювати мирні села, щоб озлобити населення та налаштувати його проти української армії", - додав голова ОВА.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів по ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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