Politico про причину затримки Шольцем поставок Taurus: здатні зруйнувати Кримський міст

Наразі Taurus - єдиний реальний далекобійний засіб, який є у Німеччини.

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Шольц не хоче передавати Україні Taurus / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншоти відео

Німеччина не поспішає передавати Україні свої крилаті ракети Taurus через їхні технічні характеристики, які дозволяли б ЗСУ краще націлюватися на такі об'єкти, як, наприклад, Кримський міст.

Politico цитує доктора наук і експерта з ракет з Університету Осло Фабіана Гоффмана. За його словами, передані Україні британські Storm Shadow істотно поступаються німецьким Taurus за характеристиками.

Вся справа у боєголовці. У Taurus вона оснащена запобіжником PIMPF (програмований інтелектуальний багатоцільовий запобіжник), який розпізнає шари матеріалу і пустоти та може ефективніше уражати багатошарові або заглиблені цілі.

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"Одна ракета, оснащена детонатором, чутливим до пустот, який "зчитує" шари, може, таким чином, завдати шкоди, якої раніше можна було досягти тільки за допомогою двох або трьох скинутих бомб", - зазначив Гофманн, додавши, що якщо Україна отримає ці ракети, вона зможе ефективно завдавати ударів по Кримському мосту.

Саме тому Шольц і тягне з поставками Taurus, пише видання. Журналісти пригадують канцлеру його недавню заяву, що руйнування моста призведе до небажаної "ескалації війни".

Крім того, Берлін стурбований тим, що ракети, які (як і Storm Shadow/SCALP) використовують систему картографування контурів місцевості, щоб не збитися з курсу за відсутності GPS, потребуватимуть топографічних даних цілей, запрограмованих у їхні системи наведення Німеччиною.

Експерти погоджуються, що Україні знадобиться більше геоданих для запуску Taurus, ніж для SCALP або Storm Shadow. Та й навчання українських солдатів цьому процесу вимагає більше часу, "оскільки воно більш складне".

Але Гоффман не вважає це "аргументом", оскільки більшість топографічних даних, необхідних для системи контурного картографування Taurus, є загальнодоступними.

Вказується також, що Берлін хвилюється, що ракети потраплять до рук російських військ. Росія нібито сильно зацікавлена роздобути технології, бо Taurus розроблений для протидії російським системам ППО, зокрема "Панцир" і С-400.

Але, пишуть журналісти, пори низку "аргументів" щодо затримки поставок ракет, на Шольца тільки посилюється тиск з боку однопартійців.

Taurus для України

У вересні The Wall Street Journal писала, що Шольц особисто заблокував передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

По-перше, Шольц вважає, що для таких поставок потрібно внести зміни до Конституції ФРН. По-друге, вся ситуація призведе до ескалації відносин Німеччини з країною-агресором Росією.

Однак нещодавно глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, жорстко розкритикувавши Шольца за його нерішучість, підкреслила, що Україна має право завдавати цими ракетами ударів безпосередньо по Росії.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що за прицільного застосування крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки", - написала вона в соцмережах 30 вересня.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150-німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км. Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини-кумулятивний, основний заряд-фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону і важких порід грунту. Вага фугасного заряду разом з корпусом становить 400 кг, в той час як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість – 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається по декількох системах: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет в період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

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