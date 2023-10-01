Медведєв "прокинувся": погрожує бити по заводах Німеччини через постачання Taurus

Медведєв розмріявся про удари по британських "найманцях" і заводах Німеччини.

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Медведєв знову оскандалився / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Колишній президент РФ, заступник голови Радбезу країни-агресора Дмитро Медведєв, який неодноразово відзначався безрозсудними заявами, викотив чергову "істеричну" пропозицію - бити по німецьких заводах.

У своєму Telegram одіозний російський політик обізвав міністра оборони Великої Британії, який запропонував перенести навчання бійців ЗСУ британськими військовими на територію України, "кретином".

Медведєв стверджує, що іноземні "найманці", про знищення яких міністерство оборони Шойгу вже і так постійно "звітує" у своїх щоденних фейкових зведеннях, виявляється, будуть "легальною метою" для російських загарбників.

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А голову комітету з оборони ФРН, яка вимагала від канцлера Олафа Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus якнайшвидше, обізвав "дурепою". Медведєв розмріявся про удари по території Німеччини.

"Глава комітету з оборони ФРН вимагає негайно поставити ракети Taurus, щоб "київський режим" міг завдавати ударів по території Росії для ослаблення постачання нашої армії. Мовляв, це відповідає міжнародному праву. Ну, в такому випадку і удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, будуть повністю відповідати міжнародному праву", - проістеріл Медведєв.

Потім він підсумував, що Росію "штовхають до Третьої світової".

Taurus для України

У вересні The Wall Street Journal писала, що Шольц особисто заблокував передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

На думку глави федерального уряду, передача ракет обов'язково вимагає приїзду німецьких фахівців в Україну, а це нібито може втягнути Берлін у пряме зіткнення з Росією.

Також газета писала, що Німеччина може скоротити радіус дії Taurus, щоб Україна не завдавала ударів по території Росії.

Однак нещодавно глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, жорстко розкритикувавши Шольца за його нерішучість, підкреслила, що Україна має право завдавати цими ракетами ударів безпосередньо по Росії.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що за прицільного застосування крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки", - написала вона в соцмережах 30 вересня.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150-німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км. Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини-кумулятивний, основний заряд-фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону і важких порід грунту. Вага фугасного заряду разом з корпусом становить 400 кг, в той час як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість – 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається по декількох системах: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет в період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

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