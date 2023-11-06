Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

Міністр оборони Німеччини заявив, що влада поки не вирішила, передавати Україні далекобійні ракети чи ні.

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Німеччина сумнівається в тому, що ракети Taurus поміняють ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, depositphotos.com/ua

У Німеччині не вирішили, передавати Україні далекобійні ракети Taurus чи ні. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ці ракети нібито "не зможуть значно змінити хід війни". Про це повідомляє NATO Talk.

Міністр додав, що зараз немає новин про вирішення цього питання. Також він каже, що "Німеччина не ігноруватиме власні інтереси". Німецький уряд перевірятиме все перед постачанням озброєння. Водночас ці "рішення даються дуже непросто", говорить Пісторіус.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - сказав Пісторіус. відео дня

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Далекобійні ракети Taurus для України

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, писало видання The Wall Street Journal. За даними журналістів, Шольц побоюється ескалації конфлікту з Москвою. У Німеччині також припускають, що Києву могли б надати ракети Taurus зі скороченою дальністю.

Ракети Taurus здатні зруйнувати Кримський міст, саме тому Шольц, який побоюється ескалації конфронтації з Росією, блокує їх постачання Україні, вважають журналісти Politico. На думку експерта з ракет із Університету Осло Фабіана Хоффмана, Taurus значно сильніше тих самих Storm Shadow, які раніше передали Києву Британія і Франція.

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus, показало опитування Інституту YouGov на замовлення німецького агентства DPA. Прихильників передачі Києву ракет - 26% респондентів.

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