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Процес займе "багато місяців": у Білому домі розповіли, коли поставлять Abrams

26 січня 2023, 12:06
Джон Кірбі заявив, що танки Leopard 2 приїдуть в Україну раніше, ніж Abrams.
Бойовий танк Leopard 2
​ Танки Leopard 2 приїдуть в Україну раніше, ніж Abrams / Фото Bundeswehr

Німецькі танки Leopard 2 опиняться на території України швидше, ніж американські Abrams. Втім, конкретні дати поки що невідомі. Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він не зміг сказати, коли Вашингтон зможе доставити "Абрамси" Києву. За його словами, це займе "багато місяців", пише CNN.

Кірбі подякував Німеччині за рішення про постачання Україні 14 "Леопардів", додавши, що німецькі танки Leopard 2 - хороші, але водночас "дуже складні".

"Ми вдячні німцям за те, що вони збираються надати одразу 14 з них, але вони збираються працювати із союзниками та партнерами, щоб конкретизувати, знаєте, повний двотанковий батальйон. Тож, це близько 60 танків. І це дуже, дуже хороші танки, і ви маєте рацію, вони зможуть прибути в Україну швидше, ніж "Абрамси", – сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, бойові дії "стануть запеклішими навесні та влітку".

У Вашингтоні вірять, що така бойова техніка може мати значний вплив на хід війни в Україні.

Танки Leopard 2 для України

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання німецького уряду заявив, що ФРН направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву щонайменшк одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоби здійснити контрнаступ.

Як пише Spiegel, Україна отримає 80 танків Leopard від європейських країн. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння Збройних сил України до кінця березня.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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