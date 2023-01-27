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Танки Leopard-2 та Abrams допоможуть розвалити оборону Путіна на фронті – генерал Романенко

27 січня 2023, 09:10
Українські військові зможуть з цими танками спочатку досягти перемог оперативного рівня, а потім і стратегічного.
Танки Leopard 2, генерал-лейтенант Игорь Романенко
Танки Leopard-2 та Abrams допоможуть розвалити оборону Путіна на фронті, зазначає генерал Романенко/ US Army, Главред

Коли Україна отримає від західних партнерів німецькі танки Leopard-2 та американські Abrams, ситуація на фронті може суттєво змінитися на користь українських військових.

Наша держава з такою технікою зможе спочатку досягти перемог оперативного рівня, а сукупність таких перемог призведе до досягнень стратегічного рівня. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю "Обозревателю".

"Досягти перемоги оперативного рівня, як це було в Харківській, Херсонській областях, цілком можливо і потрібно (з танками Leopard-2 та Abrams – ред.). А кілька таких перемог оперативного рівня, окрім уже названих, на певних напрямках – Луганськ, Маріуполь, десь ще – можуть за сукупністю призвести й до суттєвих позитивних змін і до воєнних досягнень стратегічного рівня. Наприклад, розвал оборони противника на півдні або припинення наступальних дій по всьому фронту на Донбасі та вимушення противника перейти до оборони", – зазначає Романенко.

Танки є не лише наступальним озброєнням, а й оборонним. Вони дозволять зупинити рух противника.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Проте це не означає, що усі отримані від західних партнерів танки будуть розподілені на 1100 км лінії фронту. Такий підхід був би неправильним, зазначає генерал.

"Потрібно допомагати нашим Силам оборони зупинити просування противника. А коли він знекровиться, ввести в дію механізовані танкові частини. Це могло б призвести до досягнення не лише оперативного, а й стратегічного рівня, про які ми говорили", – каже генерал Романенко.

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

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