США та інші західні союзники України, кажуть журналісти, The New York Times. навчатимуть ЗСУ, щоб уникнути заморозки конфлікту.

США і союзники посилено навчать українських військових боїв з танками і артилерією - NYT / Колаж фото УНІАН

Влада США і влада інших союзних Україні країн мають намір навчати українських військових веденню боїв із застосуванням піхоти, танків і артилерії. Про це повідомляє авторитетне Західне видання The New York Times.

Таким чином, планують змінити динаміку бойових дій в Україні.

Згідно з джерелами видання, США і союзники, в останні тижні почали активніше обговорювати, як змінити динаміку на полі бою на користь України через побоювання, що заморожування конфлікту може бути на руку Росії.

Для досягнення цих цілей США і їх союзники повинні не тільки наростити поставки озброєнь, в тому числі танків, бойових машин піхоти і артилерії, але розширити навчання українських військових, щоб ті могли використовувати всю нову зброю в комплексі.

"Це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується в ЗС США місяцями, якщо не роками тренувань", — йдеться в статті.

Західна зброя для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини прийняв рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкові батальйони по 40 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що у Байдена можуть розглянути можливість відправити Україні близько 30 танків Abrams. За інформацією журналістів, Пентагон ніколи не відмовлявся від вивчення питання про надання такої допомоги.

Як 25 січня заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, дуже скоро українські військові почнуть навчатися навичкам управління Leopard 2.

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