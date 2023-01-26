До весняного наступу танків не буде: в США зробили заяву про передачу Abrams Україні

Заступниця держсекретаря США підкреслила, що ці бойові машини дуже складні і вони вимагають серйозної підготовки.

В США зробили заяву про передачу Abrams Україні / Фото Вікіпедія

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Америка не зможе доставити в Україну обіцяні танки Abrams до весни. Вона підкреслила, що ці бойові машини "дуже складні".

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, потрібен деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу", - заявила Нуланд під час слухань у Конгресі.

При цьому сенатор-республіканець Джим Ріш уточнив у неї, чому танки не вирішили передати раніше, щоб українські захисники могли скористатися ним під час весняного наступу.

"На кожному етапі ми дивилися, що потрібно українцям, що вони просили. Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків, які вони змогли успішно використати під час наступів у районі Херсона та Харкова, але тепер їм потрібно більше. Ми відгукнулися", - відповіла Нуланд.

США передають Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення від загарбників України. Рухаємось уперед!" - зазначив Зеленський.

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