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У Росії ганебно похвалилися знищенням танка Abrams, показавши фото 20-річної давності з Іраку

28 січня 2023, 20:26
Багато хто відразу помітив, в якому неприродному для Донбасу середовищі розташований згорілий танк.
Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams / Вікіпедія

У Росії починається справжня істерія через передачу танків Abrams Україні. Пропагандисти вирішили показати нібито вразливість важкої техніки США.

Так, на їхню думку, нібито бойовики ПВК "Вагнер", відомі як "музиканти", прекрасно з нею справляються.

Фейкову новину опублікував відомий український активіст і волонтер Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він опублікував "сенсацію" з кремлівських джерел.

Однак уважних українських користувачів нелегко ввести в оману. Багато хто відразу помітив, в якому неприродному для Донбасу середовищі розташований згорілий танк.

танк США

Насправді для дезінформації російські медіа використовували знімок танка, що згорів під час війни в Іраку. За даними Вікіпедії, це фото з Іраку 2003 року.

Знищений M1A1 "Абрамс" знаходиться біля табору федаїнів у Джамана Аль Джубурі, Ірак, у квітні 2003 року.

Україна отримає танки Abrams M1

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив про те, що Штати прийняли рішення передати Україні 31 танк Abrams M1. За словами глави Білого дому, Київ готується до контрнаступу і потребує посилення своєї армії. У Вашингтоні сподіваються, що військова допомога допоможе Україні звільнити захоплені окупантами Крим і Донбас.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - зазначив Байден.

Танки Abrams будуть закуплені для України протягом декількох місяців.

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