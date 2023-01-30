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Контрнаступ ЗСУ через затримку танків може бути перенесено на кінець весни-початок літа - ISW

30 січня 2023, 08:56
Окупанти Росії готуються до свого наступу в Луганській області і посилюють свої дії в Бахмуті, відзначили в американському Інституті вивчення війни.
ЗСУ, війська РФ
Україна за підтримки Заходу здатна звільнити критичну територію - ISW / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Затримки постачань Заходом танків і бронетранспортерів Україні можуть суттєво вплинути на плани Києва з контрнаступу взимку. У такій ситуації агресор Росія отримала умови для підготовки свого наступу, що ускладнює реалізацію завдань України. Можливо, контрнаступ ЗСУ буде перенесено на кінець весни-початок літа. Реалізація наступальних дій з обох сторін ускладнюється погодними умовами. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що затримки постачань важкої бронетехніки Україні можуть значно повпливати на готовність ЗСУ взимку провести контрнаступ. Російські окупанти, в свою чергу, готуються до свого наступу на Луганщині і посилюються в районі Бахмута.

За оцінками експертів, Україна може почати запланований контрнаступ взимку, що частково згладить наслідки затримок постачань військової техніки від Заходу. Але в такій ситуації російським окупантам вдалося організувати умови, за яких наступ ЗСУ може стати важчим.

При цьому країна-окупант Росія змогла створити умови для свого наступу, що ускладнює реалізацію планів України.

Як вважають експерти, Україні, якщо у неї немає потрібної кількості техніки для початку контрнаступу, можливо, доведеться чекати багато тижнів, поки танки Заходу не приїдуть в достатній кількості.

Крім того, на терміни контрнаступу і сил оборони України, і наступу російських окупаційних військ можуть вплинути погодні умови. Сезон весняного бездоріжжя, ймовірно, буде в березні і квітні, що суттєво ускладнить швидке механізоване наступ.

Аналітики припускають, що Україна змушена буде почекати до кінця весни або початку літа, перш ніж почати великомасштабні наступальні дії зі звільнення стратегічно важливої території.

"Заходу необхідно буде уникати помилкового висновку про те, що майбутні українські контрнаступи неможливі, виходячи з часових рамок, обумовлених власними затримками в наданні необхідних матеріальних умов", - зазначено у звіті.

Крім того, в Інституті дотримуються точки зору, згідно з якою поточні і плановані наступальні дії агресора РФ, швидше за все, з точки зору оперативного просування виявляться безуспішними. Ситуація може створити сприятливі умови для наступу ЗСУ, особливо після отримання західних танків.

Як підкреслили в ISW, аналітики, як і раніше, вважають, що Україна здатна звільнити критично важливу територію при діючому і обіцяному рівні підтримки західного світу. Підтримка Києва - життєво важливе питання для національних інтересів США та Заходу.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що Києву буде дуже складно вибити російських окупантів зі своєї землі в 2023 році, підкреслив - в розвідці вважають, що ЗСУ здатні звільнити всі свої території цього року. Прогноз ГУР щодо завершення війни у 2023-му не змінюється.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг зробив прогноз про те, що весна стане головним і переломним моментом у війні Росії проти України. Російські окупаційні війська посиляться мобілізованими. Українській армії потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні і сході і відбивати атаки ворога на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ можуть випередити окупантів РФ і піти в контрнаступ у березні. Такий сценарій можливий в тому випадку, якщо російській армії не вдасться зібрати ударне угруповання, а у сил оборони України будуть потрібні резерви.

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Загроза наступу Росії:

ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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