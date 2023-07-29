УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Там усім править страх": Путін деморалізував та залякав верхівку РФ - Кисельов

Аліна Дембіцька
29 липня 2023, 03:20
13
Політичний аналітик насилу собі уявляє, що зараз люди, які входять до найближчого оточення Путіна, можуть відкрито розмовляти і зустрічатися один з одним.
Путин, Евгений Киселев
Путін деморалізував та залякав верхівку РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін підпорядкував собі верхівку країни-агресорки через масштабні спецслужби та безпекові агентства, які постійно слідкують за лояльністю своїх співробітників. Здійснити кастинг на посаду нового глави Кремля здається майже неможливим завданням, оскільки атмосфера страху та недовіри переплітає стосунки внутрішньої еліти РФ. Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

"Путін свого часу зумів настільки деморалізувати, залякати і підпорядкувати собі російську верхівку, тобто російську політичну еліту, що всерйоз сьогодні говорити про те, що хтось там може проводити якийсь кастинг, не доводиться – бути того не може. Путін оточив себе спецслужбами, колосальною службою особистої безпеки – ФСО, всередині якої є окрема Служба безпеки президента, а це всі – від охоронців до внутрішніх розвідників і служб безпеки, які шукають найменші прояви нелояльності і змови серед навіть вельми близьких і лояльних Путіну людей", - зазначив Кисельов.

Політичний аналітик насилу собі уявляє, що зараз люди, які входять до найближчого оточення Путіна, можуть відкрито розмовляти і зустрічатися один з одним. За його словами, щоб провести той самий кастинг, потрібно як мінімум десь зібратися людям, які займають ті чи інші посади в російському керівництві, і сказати: "Так, дістав нас цей Путін. Будемо заміну йому шукати. От ти що думаєш, Патрушев, розповідай? А ти що, Бортніков, думаєш? А ти, Шойгу, у тебе є якась думка?".

"Це все казки. Ну не може такого бути, адже вони один одного бояться. Упевнений, вони зайвий раз по телефону ні про що не розмовляють. А при зустрічі якщо і говорять про щось, то пошепки, забившись у далекий кут і відключивши всі наявні у них засоби зв'язку, які можна використовувати як підслуховуючий пристрій. Там усім править страх", - підкреслив Кисельов.

За його словами, люди, напевно, незадоволені. Невдоволення зріє і проривається назовні в окремих епізодах, наприклад, у таких, як із генералом Поповим. Але системного характеру це невдоволення поки що не набуло. Для цього потрібно, щоб відбулися ще якісь події.

"Цілком очевидно, що в російській армії існує це невдоволення. Можливо, воно існує навіть у спецслужбах. Люди, які воюють на фронті, розуміють і усвідомлюють, що війну з Україною виграти не можна, а от програти можна. Вони бачать, як бойові частини на фронті несуть величезні втрати. Вони бачать перевагу західної зброї. Вони бачать, як борються захисники України. Вони не можуть не усвідомлювати, що це тупик", - зауважив журналіст.

Як підкреслив Ковальов, інша справа, що будь-яка військова людина звикла виконувати накази. Сенс її існування і військової кар'єри полягає в тому, щоб уміти беззаперечно підкорятися розпорядженням, вказівкам, наказам і директивам вищого військового керівництва. Військова професія специфічна, оскільки людина, якщо вона хоче стати успішним військовослужбовцем, повинна придушувати себе, вміти підкорятися і виконувати наказ, із яким вона може бути абсолютно не згодною. Інакше армії просто не буде.

Дивіться відео чату з журналістом Євгеном Кисельовим на Главреді:

"Однак сучасна армія, в тому числі й українська, яка будується зараз на сучасних принципах і за сучасними лекалами, передбачає спочатку велику незалежність командирів, офіцерів нижньої і середньої ланки, які, в принципі, вправі діяти на власний розсуд і власним розумінням обстановки, що складається, не оглядаючись на накази, які були отримані раніше. У цьому принципова відмінність російської армії, яка живе і воює по-старому. І це стосується не тільки армії, а й спецслужб. Традиція беззаперечного підпорядкування і чиношанування поширюється й на державний апарат. Тому як би нам не хотілося бачити в Росії швидкі зміни на краще, крах путінського режиму, як би нам не хотілося вірити, що там зріють протестні настрої аж до високопоставлених чиновників у вищих шарах російської еліти, на це розраховувати не доводиться", - сказав Кисельов.

Він підкреслив, що пригожинський путч, який не вдався, був окремим випадком, який просто висвітив ті проблеми, які реально існують і в російській державі, і в російській армії. Але таких "пригожиних" у Росії ще дуже мало.

"Подивимося, звичайно, що далі він сам буде робити, адже він сказав, що справа ще не закінчена, і пообіцяв повернутися і повоювати. Пригожин дуже мені нагадує зелених отаманів кінця 1910-початку 1920-х років. Після розпаду Російської імперії на території України таких було чимало; це були не тільки Махно і Григор'єв, а й безліч інших самостійних воєначальників, які давали прикурити і "білим", і "червоним", воювали і з Директорією, і з поляками, і з ким вони тільки не воювали на просторах українських степів. У певному сенсі Пригожин такий. Один із них, тільки зразка початку XXI століття. Бог його знає, можливо, він ще що-небудь викине і ще щось покаже. А, можливо, подібні отамани ще з'являться", - зазначив він.

Хто такий Євген Кисельов

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Дніпрі прогриміли вибухи: є влучання в багатоповерхівку і будівлю СБУ

У Дніпрі прогриміли вибухи: є влучання в багатоповерхівку і будівлю СБУ

20:57 Україна
В Україну увірветься спека, але грози не відступають: які регіони "заливатиме"

В Україну увірветься спека, але грози не відступають: які регіони "заливатиме"

20:11 Синоптик
Скандал із дискваліфікацією Харлан: МОК прийняв сенсаційне рішення

Скандал із дискваліфікацією Харлан: МОК прийняв сенсаційне рішення

19:52 Спорт
Всі головні новини

Останні новини

03:20

"Там усім править страх": Путін деморалізував та залякав верхівку РФ - Кисельов

02:50

Де і як зберігати часник в домашніх умовах: дивна хитрість здивує результатом

01:35

Експерт розповів, чи варто українцям побоюватися блокади портів окупантами

28 липня, п'ятниця
23:58

"Нас схиляли до переговорів неодноразово": Данілов оцінив шанси на діалог з РФ

23:21

В окупованому Донецьку пролунав вибух: був "приліт" у будівлю "МВС ДНР"

Росія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій КущРосія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій Кущ
22:56

"Є інша місія": Катерина Кухар зізналась, що їй пропонували посаду міністра культури

22:51

Буданов чітко і лаконічно відповів, коли буде звільнено Крим

21:57

"Все очевидно": Подоляк відреагував на потужну "бавовну" в Таганрозі

21:47

Прикмети на 30 липня: що не можна робити, щоб не втратити багато грошей

Реклама
21:28

"Причина не тільки в портах": експерт пояснив, чи поставляла Україна щось крім зерна

21:26

Чому ТернопІль з буквою "і", а МелітопОль – з буквою "о": Авраменко дав відповідь

20:58

77% українців категорично впевнені в перемозі України над Росією-опитування

20:57

У Дніпрі прогриміли вибухи: є влучання в багатоповерхівку і будівлю СБУФотоВідео

20:44

57% поляків готові заради енергетичної незалежності будувати ядерні реактори - Кацуба

20:24

Безграмотні дії операторів ППО: Данілов зіронізував щодо "бавовни" в Таганрозі

20:11

В Україну увірветься спека, але грози не відступають: які регіони "заливатиме"

19:58

Неправильно казати "скули", "челюсть" і "вєски": Авраменко вказав на серйозну помилкуВідео

19:52

Скандал із дискваліфікацією Харлан: МОК прийняв сенсаційне рішення

19:42

Кремль готує теракт росіянам у Брянській області, щоб звинуватити Україну

19:10

Коли чекати на успішний наступ ЗСУ?Погляд

Реклама
18:58

Захарова уявила себе психологом і видала очманілу заяву щодо України

18:42

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах

18:32

"Щось незрозуміло?": в ОП розмазали Путіна по стінці за "переговорне скиглення"

17:55

"Про одне благаю": Даша Квіткова розповіла про шлюб з екс-"холостяком" Добриніним

17:42

"За рік-два Росія попросить пощади": журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФВідео

17:36

Любовний гороскоп на серпень: Овну - непорозуміння, Ракам - відпочинок разом

17:11

Карась спрогнозував, чи зможуть "пригожинці" з Білорусі погрожувати Польщі та Литві

16:59

Потужна "бавовна" у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі

16:57

Які продукти не потрібно мити: ви завжди мили їх безсенсовно

16:44

Оптична ілюзія для тих, хто не боїться труднощів: потрібно знайти орла на картинці

16:32

Екс-дружина Путіна насолоджується особняками в Європі з чоловіком молодшим за неї на 20 років-ЗМІ

16:14

Неприємності не за горами: 3 знаки зодіаку, яким не пощастить у серпні

16:03

Сальма Хайєк не посоромилася показати місце старіння на тілі

16:02

Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини

15:56

ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

15:43

Град і шквали накриють частину України: де погода принесе "сюрпризи"

15:40

Рішення можуть відстрочити на 100 років: Кисельов про тривожний прогноз завершення війниВідео

15:39

Жінка вирішила приготувати обід в посудомийці: що з цього вийшло

15:32

Український ведучий розповів, як його хотіли стратити в Ірані

15:24

6600 грн допомоги почали видавати ще в трьох регіонах України: як отримати

Реклама
14:55

РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратисяВідео

14:54

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan

14:52

Проєкт "Другая Украина": Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО"

14:43

Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року

14:34

Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

14:30

Зенітки Gepard, дрони і десятки тисяч боєприпасів: пакет допомоги від Німеччини для України

14:27

Можуть уражати Кинджал і Онікс: Подоляк сказав, скільки Україні треба Patriot

14:24

Ніколи не кинуть і допоможуть розвиватися: 3 знака зодіаку кращих друзів

14:17

"Після цієї фотки виженуть з дому": Потап показав домашню ідилію

14:01

"Дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті": Jerry Heil образилася на легендарного продюсера

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти