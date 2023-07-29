"Там усім править страх": Путін деморалізував та залякав верхівку РФ - Кисельов

Політичний аналітик насилу собі уявляє, що зараз люди, які входять до найближчого оточення Путіна, можуть відкрито розмовляти і зустрічатися один з одним.

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Путін деморалізував та залякав верхівку РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін підпорядкував собі верхівку країни-агресорки через масштабні спецслужби та безпекові агентства, які постійно слідкують за лояльністю своїх співробітників. Здійснити кастинг на посаду нового глави Кремля здається майже неможливим завданням, оскільки атмосфера страху та недовіри переплітає стосунки внутрішньої еліти РФ. Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

"Путін свого часу зумів настільки деморалізувати, залякати і підпорядкувати собі російську верхівку, тобто російську політичну еліту, що всерйоз сьогодні говорити про те, що хтось там може проводити якийсь кастинг, не доводиться – бути того не може. Путін оточив себе спецслужбами, колосальною службою особистої безпеки – ФСО, всередині якої є окрема Служба безпеки президента, а це всі – від охоронців до внутрішніх розвідників і служб безпеки, які шукають найменші прояви нелояльності і змови серед навіть вельми близьких і лояльних Путіну людей", - зазначив Кисельов.

Політичний аналітик насилу собі уявляє, що зараз люди, які входять до найближчого оточення Путіна, можуть відкрито розмовляти і зустрічатися один з одним. За його словами, щоб провести той самий кастинг, потрібно як мінімум десь зібратися людям, які займають ті чи інші посади в російському керівництві, і сказати: "Так, дістав нас цей Путін. Будемо заміну йому шукати. От ти що думаєш, Патрушев, розповідай? А ти що, Бортніков, думаєш? А ти, Шойгу, у тебе є якась думка?".

"Це все казки. Ну не може такого бути, адже вони один одного бояться. Упевнений, вони зайвий раз по телефону ні про що не розмовляють. А при зустрічі якщо і говорять про щось, то пошепки, забившись у далекий кут і відключивши всі наявні у них засоби зв'язку, які можна використовувати як підслуховуючий пристрій. Там усім править страх", - підкреслив Кисельов.

За його словами, люди, напевно, незадоволені. Невдоволення зріє і проривається назовні в окремих епізодах, наприклад, у таких, як із генералом Поповим. Але системного характеру це невдоволення поки що не набуло. Для цього потрібно, щоб відбулися ще якісь події.

"Цілком очевидно, що в російській армії існує це невдоволення. Можливо, воно існує навіть у спецслужбах. Люди, які воюють на фронті, розуміють і усвідомлюють, що війну з Україною виграти не можна, а от програти можна. Вони бачать, як бойові частини на фронті несуть величезні втрати. Вони бачать перевагу західної зброї. Вони бачать, як борються захисники України. Вони не можуть не усвідомлювати, що це тупик", - зауважив журналіст.

Як підкреслив Ковальов, інша справа, що будь-яка військова людина звикла виконувати накази. Сенс її існування і військової кар'єри полягає в тому, щоб уміти беззаперечно підкорятися розпорядженням, вказівкам, наказам і директивам вищого військового керівництва. Військова професія специфічна, оскільки людина, якщо вона хоче стати успішним військовослужбовцем, повинна придушувати себе, вміти підкорятися і виконувати наказ, із яким вона може бути абсолютно не згодною. Інакше армії просто не буде.

Дивіться відео чату з журналістом Євгеном Кисельовим на Главреді:

"Однак сучасна армія, в тому числі й українська, яка будується зараз на сучасних принципах і за сучасними лекалами, передбачає спочатку велику незалежність командирів, офіцерів нижньої і середньої ланки, які, в принципі, вправі діяти на власний розсуд і власним розумінням обстановки, що складається, не оглядаючись на накази, які були отримані раніше. У цьому принципова відмінність російської армії, яка живе і воює по-старому. І це стосується не тільки армії, а й спецслужб. Традиція беззаперечного підпорядкування і чиношанування поширюється й на державний апарат. Тому як би нам не хотілося бачити в Росії швидкі зміни на краще, крах путінського режиму, як би нам не хотілося вірити, що там зріють протестні настрої аж до високопоставлених чиновників у вищих шарах російської еліти, на це розраховувати не доводиться", - сказав Кисельов.

Він підкреслив, що пригожинський путч, який не вдався, був окремим випадком, який просто висвітив ті проблеми, які реально існують і в російській державі, і в російській армії. Але таких "пригожиних" у Росії ще дуже мало.

"Подивимося, звичайно, що далі він сам буде робити, адже він сказав, що справа ще не закінчена, і пообіцяв повернутися і повоювати. Пригожин дуже мені нагадує зелених отаманів кінця 1910-початку 1920-х років. Після розпаду Російської імперії на території України таких було чимало; це були не тільки Махно і Григор'єв, а й безліч інших самостійних воєначальників, які давали прикурити і "білим", і "червоним", воювали і з Директорією, і з поляками, і з ким вони тільки не воювали на просторах українських степів. У певному сенсі Пригожин такий. Один із них, тільки зразка початку XXI століття. Бог його знає, можливо, він ще що-небудь викине і ще щось покаже. А, можливо, подібні отамани ще з'являться", - зазначив він.

Хто такий Євген Кисельов Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

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