"Не люблять опонентів": Ейдман розповів, як в РФ придушують будь-яку критику Путіна

Придушення критики – це органічна властивість будь-якої диктатури, зауважив російський соціолог.

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Ейдман розповів, як в РФ придушують будь-яку критику Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook/Ігор Ейдман, скріншот із відео

Після того, як колишнього так званого "міністра оборони" російських терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна відправили під арешт на 2 місяці, знову стає актуальним питання про можливі наслідки для російського суспільства. Цей процес підкреслює тривалу практику придушення будь-якої форми критики в країні-агресорці. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Будь-яку критику Путіна намагаються придушити, і ті ліберали, які залишилися в Росії, вже фільтрують свої заяви. Тепер взялися за ура-патріотичне поле. Вже є інформація про те, що завели справу проти полковника Клочкова і можуть посадити того ж Алксніса або Губарєва. Але будуть продовжувати зачищати поле від критиків, і цей процес закінчиться тільки разом з крахом російського режиму", - розповів Ейдман.

За його словами, придушення критики – це органічна властивість будь-якої диктатури. Російський соціолог підкреслив, що чим жорсткіша диктатура, тим жорсткіше придушується критика, оскільки диктатори не люблять опонентів.

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Затримання та арешт Стрєлкова-Гіркіна

Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.

Нещодавно стало відомо, що Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.

В ISW пояснили арешт Гіркіна. Там зауважили, що арешт ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії може бути публічним проявом зміщення балансу сил між кремлівськими угрупованнями. Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що збитків зазнає Федеральна служба безпеки, в якій той служив.

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