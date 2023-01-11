Країною керує "кульгава качка": у РФ панічно шукають наступника Путіна - ЗМІ

Російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна або власні шляхи до управління країною. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров‘я господаря Кремля. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
Зазначається, що переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Украні неможливо.
"А що буде після поразки, не знає ніхто, тим більше верховний головнокомандувач. У разі практично неминучої поразки Путін перестає бути "гарантом" для кого б то не було, і початок кінця нинішнього президента стане прологом для великого хаосу, управляти яким навряд чи можливо. Еліти готуються до війни всіх проти всіх", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, не додає оптимізму і стан здоров'я Путіна.
"Проблеми зі здоров'ям накотили з новою силою, і в січні президент змушений, практично зникнувши з інформаційного поля, проходити термінову терапію. Розуміння, що країною керує "кульгава качка", яка веде країну в прірву, змушує еліти нишпорити очима і шукати, чи то наступника, чи то власні шляхи до управління країною (...) Путін на вильоті, еліти готуються до великих змін", - резюмували на каналі.
Раніше Telegram-канал Генерал СВР писав про те, що в грудні на громадських заходах Путіна заміняв двійник. Путін захворів на грип. Медики порадили йому кілька днів "не напружуватися".
Нагадаємо, восени ЗМІ писали, що син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев є однією з найреальніших кандидатур на місце Володимира Путіна.
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