Є два кандидати: військовий аналітик назвав ймовірних наступників Путіна

Є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна.
Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію, пише він в колонці для НВ.
"Однак якщо це був одиничний випадок і більшу частину часу він може самостійно пересуватися з мінімальною допомогою або взагалі без неї, то швидка смерть не є неминучою", — уточнив він.
Автор публікації не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками є дві людини: Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.
"Є думка, що Медведєв швидше пасивно прийме цю посаду, ніж активно її захопить. Ніякої реальної влади у нього ніколи не було, оскільки кілька років тому його понизили на посаді прем'єр-міністра до заступника голови Ради безпеки Росії", — пише він.
Стразерс додав, що реальний стан здоров'я Путіна визначити важко через те, що Кремль тримає його на відстані від інших людей "заради його здоров'я" і щоб уникнути отримання чіткої інформації про стан диктатора.
Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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