Є два кандидати: військовий аналітик назвав ймовірних наступників Путіна

У разі смерті Володимира Путіна його потенційними наступниками можуть стати відомі політики РФ, не виключив Стів Стразерс.

Володимир Путін / Фото УНІАН

Є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію, пише він в колонці для НВ.

"Однак якщо це був одиничний випадок і більшу частину часу він може самостійно пересуватися з мінімальною допомогою або взагалі без неї, то швидка смерть не є неминучою", — уточнив він.

Автор публікації не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками є дві людини: Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

"Є думка, що Медведєв швидше пасивно прийме цю посаду, ніж активно її захопить. Ніякої реальної влади у нього ніколи не було, оскільки кілька років тому його понизили на посаді прем'єр-міністра до заступника голови Ради безпеки Росії", — пише він.

Стразерс додав, що реальний стан здоров'я Путіна визначити важко через те, що Кремль тримає його на відстані від інших людей "заради його здоров'я" і щоб уникнути отримання чіткої інформації про стан диктатора.

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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