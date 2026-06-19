Окупанти обстріляли самі себе - ракета влетіла у НПЗ: нові деталі атаки по Москві

Купол резервуара злетів у повітря після влучання російської ракети, випущеної з ЗРПК "Панцир".

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Російський "Панцир" міг завдати удару по Московському НПЗ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Столицю Росії вранці масово атакували безпілотники

На Московському нафтопереробному заводі спалахнула потужна пожежа

Ракета ППО могла випадково влучити в резервуар з паливом

Вранці 18 червня столицю країни-агресора РФ масово атакували дрони. Під удар потрапив Московський НПЗ у Капотні. Причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

Після атаки на НПЗ мережу заполонили фото та відео з кадрами потужної пожежі. Кадр, на якому видно, як у повітря піднімається купольний дах одного з резервуарів Московського НПЗ, став мемом.

відео дня

Пожежа на Московському НПЗ / скріншот

OSINT-аналітик каналу встановив, що знятий вибух стався одразу після пострілу та влучання ракети ППО в нафтосховище. Про це свідчить характерний інверсійний слід, за яким можна зрозуміти траєкторію польоту ракети.

Слід від ракети / t.me/astrapress

Зазначається, що відео знято з будинку за адресою: мікрорайон Нові Котельники, 17.

Московський НПЗ / t.me/astrapress

Аналітики припускають, що запуск було здійснено з зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". За попередніми даними, ракета летіла з північного сходу.

Дивіться відео — Удар ракети ППО по Московському НПЗ:

Атаки на Московський НПЗ — новини

Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю.

Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

"Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства — на даний момент це щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними геолокації, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік. НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області в бензині.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, в результаті атаки БПЛА на московський НПЗ у Капотні 18 червня було пошкоджено блок переробки нафти "Euro+".

До складу блоку входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становить 47% потужності первинної переробки заводу.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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