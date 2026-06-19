Окупанти обстріляли самі себе - ракета влетіла у НПЗ: нові деталі атаки по Москві

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- Столицю Росії вранці масово атакували безпілотники
- На Московському нафтопереробному заводі спалахнула потужна пожежа
- Ракета ППО могла випадково влучити в резервуар з паливом
Вранці 18 червня столицю країни-агресора РФ масово атакували дрони. Під удар потрапив Московський НПЗ у Капотні. Причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО. Про це пише російський Telegram-канал Astra.
Після атаки на НПЗ мережу заполонили фото та відео з кадрами потужної пожежі. Кадр, на якому видно, як у повітря піднімається купольний дах одного з резервуарів Московського НПЗ, став мемом.
OSINT-аналітик каналу встановив, що знятий вибух стався одразу після пострілу та влучання ракети ППО в нафтосховище. Про це свідчить характерний інверсійний слід, за яким можна зрозуміти траєкторію польоту ракети.
Зазначається, що відео знято з будинку за адресою: мікрорайон Нові Котельники, 17.
Аналітики припускають, що запуск було здійснено з зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". За попередніми даними, ракета летіла з північного сходу.
Дивіться відео — Удар ракети ППО по Московському НПЗ:
Атаки на Московський НПЗ — новини
Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю.
Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.
На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.
У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.
"Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства — на даний момент це щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними геолокації, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", — повідомили в Генштабі ЗСУ.
Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік. НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області в бензині.
Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, в результаті атаки БПЛА на московський НПЗ у Капотні 18 червня було пошкоджено блок переробки нафти "Euro+".
До складу блоку входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становить 47% потужності первинної переробки заводу.
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Про джерело: Astra
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