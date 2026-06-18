Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters

Стали відомі подробиці руйнівних ударів по НПЗ під Москвою.

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Завдано ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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На НПЗ у Капотні пошкоджено блок переробки нафти

Друга АВТ НПЗ була пошкоджена під час першої атаки

В результаті атаки БПЛА на московський НПЗ у Капотні 18 червня було пошкоджено блок переробки нафти "Euro+".

До складу блоку входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу або 47% потужності первинної переробки заводу, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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Зазначається, що друга АВТ була пошкоджена під час першої атаки 16 червня. На неї припадало 53% потужності заводу.

Що відомо про Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнафта-МНПЗ") — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня.

Його потужність переробки — 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московської області в бензині та авіаційному гасі.

/ Главред

ЗСУ про ураження десятків об’єктів у тилу противника

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України здійснили серію атак на військові та стратегічно важливі об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з інформацією, у результаті операції було уражено 36 цілей, що знаходилися далеко за лінією фронту. До переліку увійшли командні пункти, радіолокаційні станції, об’єкти логістичного забезпечення, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури, які використовуються для підтримки діяльності російських військ.

Удари по РФ — новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що в ніч на 18 червня українські удари знову досягли Московської області. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що підрозділи Сил оборони в Московській області РФ повторно завдали удару по Московському нафтопереробному заводу.

Як повідомлялося, ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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