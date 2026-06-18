Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters

Олексій Тесля
18 червня 2026, 21:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Стали відомі подробиці руйнівних ударів по НПЗ під Москвою.
Знімок екрана
Завдано ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • На НПЗ у Капотні пошкоджено блок переробки нафти
  • Друга АВТ НПЗ була пошкоджена під час першої атаки

В результаті атаки БПЛА на московський НПЗ у Капотні 18 червня було пошкоджено блок переробки нафти "Euro+".

До складу блоку входить установка первинної перегонки нафти АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу або 47% потужності первинної переробки заводу, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

відео дня

Зазначається, що друга АВТ була пошкоджена під час першої атаки 16 червня. На неї припадало 53% потужності заводу.

Що відомо про Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнафта-МНПЗ") — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня.

Його потужність переробки — 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московської області в бензині та авіаційному гасі.

Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters
/ Главред

ЗСУ про ураження десятків об’єктів у тилу противника

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України здійснили серію атак на військові та стратегічно важливі об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з інформацією, у результаті операції було уражено 36 цілей, що знаходилися далеко за лінією фронту. До переліку увійшли командні пункти, радіолокаційні станції, об’єкти логістичного забезпечення, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури, які використовуються для підтримки діяльності російських військ.

Удари по РФ — новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що в ніч на 18 червня українські удари знову досягли Московської області. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що підрозділи Сил оборони в Московській області РФ повторно завдали удару по Московському нафтопереробному заводу.

Як повідомлялося, ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
вибух у Росії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

22:00Війна
"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:12Війна
"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

20:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Останні новини

22:13

Затор зникне за лічені хвилини: простий спосіб прочистити труби без сантехніка

22:01

Помилки городників у літній період: які дії знищують урожай овочів

22:00

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

21:51

"Він повернувся": Джолі зробила заяву про розлучення з Піттом

21:15

Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
21:12

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:04

Квіти у вазонах цвістимуть до осені: садівник розкрив дієве підживленняВідео

20:39

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

20:27

Не всі клепки на місці: яка реміснича помилка породила відомий вислів

Реклама
20:21

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

20:08

Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій

19:58

"Краще, щоб гинули українські солдати": Моравецький зробив скандальну заяву

19:17

Підживлення овочів у червні: чим полити моркву та буряк для росту

19:12

Старовинне українське слово "ланіти": що воно насправді означає

19:12

Один нюанс визначив долю України та Росії: про що мовчали радянські підручникиВідео

18:57

Сім'я придбала ціле село за ціну пари будинків і тепер заробляє

18:48

Повітряні атаки та диверсії: розкрито сценарій агресії РФ проти НАТО

18:34

"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

18:32

Природний стиль: які чотири місяці народження мають бездоганний смак

18:25

"Лякають мешканців": у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних

Реклама
18:25

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предметВідео

17:57

В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити

17:57

Секрет пишного цвітіння троянд: чим обов'язково підживити кущі в червні

17:52

Не для краси: навіщо наші бабусі обов'язково вирощували матіолу біля хати

17:39

Юридична спільнота заявляє про масові порушення під час виборів до Ради громадського контролю НАБУ

17:37

"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

17:28

Форма подушечок лап розкриває характер кота - на що слід звернути увагуВідео

17:22

Заробила на танцях: Гвоздева стала власницею елітного авто

17:16

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

17:13

Як називати Івана українською: мовознавець відкрив маловідомі форми імені

17:12

Продукти втрачають смак: що потрібно терміново прибрати з холодильника

17:06

Секретна "колюча" сторона тертки: для чого вона потрібна насправді

17:02

У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

17:00

adidas та Satisfy оголошують про багатосезонне партнерство новини компанії

16:52

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

16:45

Млинці і блинчики: яка між ними різниця та чому ми завжди плутаємо

16:36

"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

16:33

Служив королю, султану і царю, але зрадив усіх - якого князя боялися три імперіїВідео

16:21

"Вся Москва горить": столицю РФ накрили нафтові дощі та дим, всі наслідки ударуФотоВідео

15:58

Як зварити яйця, щоб шкаралупа злітала сама: проста хитрість шеф-кухарів

Реклама
15:57

Трампа "накачали шкідливими ідеями": у Кремлі різко накинулися на європейців

15:55

Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

15:53

Що сталося з королевою краси, чиї фото підкорили футбольних уболівальниківВідео

15:38

"Дід з того світу": Леся Нікітюк показала сина

15:31

Що носити замість нудної футболки влітку: стильні рішення на кожен деньВідео

15:29

Помилка, яку роблять майже всі: як сказати "на ночь глядя" українською

15:25

Оберіг чи загроза: які дерева дарують затишок, а які — псують оселю

15:22

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

15:21

Казати "Коля" — неправильно: як насправді слід звертатися до Миколи українською

15:05

Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти