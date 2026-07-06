Євро продовжує стрімко летіти вниз: новий курс валют на 7 липня

Ви дізнаєтесь:
- Яким буде курс долара 7 липня
- Наскільки подешевшав євро
- Скільки коштуватиме злотий 7 липня
На вівторок, 7 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Порівняно з попереднім днем вартість долара США незмінилася. Євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України
Курс долара на 7 липня
Курс долара показав стабільність. Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,56 гривень за долар, що відповідає показнику попереднього дня.
Курс євро на 7 липня
Відносно євро українська валюта посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок.
Курс злотого на 7 липня
НБУ знизив курс польського злотого до гривні 7 липня на порівняно з 6 липня на 4 копійки - до 11,86 гривні.
Що буде з курсом валют у липні - думка експерта
Валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань. Про це в коментарі УНІАН заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
За його словами, активність імпортерів у 2026 році стала одним із головних факторів валютного ринку.
"Вона не ситуативна, а пов’язана зі структурою воєнної економіки: країна потребує пального, обладнання, інших важливих товарів широкого вжитку. Значна частина цих потреб закривається імпортом, а отже потребує валюти", – пояснив банкір.
За прогнозом Лєсового, до 12 липня курс долара перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн за долар, а курс євро може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 грн.
Курс валют - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, на понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,56 грн/дол., а євро - 51,02 грн/євро.
Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.
Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що протягом наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.
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Про джерело: Національний банк України
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