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Євро продовжує стрімко летіти вниз: новий курс валют на 7 липня

Інна Ковенько
6 липня 2026, 16:15
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НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 7 липня.
Курс валют на 7 липня
Курс валют на 7 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 7 липня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 7 липня

На вівторок, 7 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Порівняно з попереднім днем вартість долара США незмінилася. Євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Курс долара на 7 липня

Курс долара показав стабільність. Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,56 гривень за долар, що відповідає показнику попереднього дня.

відео дня

Курс євро на 7 липня

Відносно євро українська валюта посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок.

Курс злотого на 7 липня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 7 липня на порівняно з 6 липня на 4 копійки - до 11,86 гривні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют у липні - думка експерта

Валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань. Про це в коментарі УНІАН заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, активність імпортерів у 2026 році стала одним із головних факторів валютного ринку.

"Вона не ситуативна, а пов’язана зі структурою воєнної економіки: країна потребує пального, обладнання, інших важливих товарів широкого вжитку. Значна частина цих потреб закривається імпортом, а отже потребує валюти", – пояснив банкір.

За прогнозом Лєсового, до 12 липня курс долара перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн за долар, а курс євро може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 грн.

Курс валют - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,56 грн/дол., а євро - 51,02 грн/євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що протягом наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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