Євро продовжує стрімко летіти вниз: новий курс валют на 7 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 7 липня.

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Курс валют на 7 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 7 липня

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 7 липня

На вівторок, 7 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Порівняно з попереднім днем вартість долара США незмінилася. Євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Курс долара на 7 липня

Курс долара показав стабільність. Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,56 гривень за долар, що відповідає показнику попереднього дня.

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Курс євро на 7 липня

Відносно євро українська валюта посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок.

Курс злотого на 7 липня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 7 липня на порівняно з 6 липня на 4 копійки - до 11,86 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют у липні - думка експерта

Валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань. Про це в коментарі УНІАН заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, активність імпортерів у 2026 році стала одним із головних факторів валютного ринку.

"Вона не ситуативна, а пов’язана зі структурою воєнної економіки: країна потребує пального, обладнання, інших важливих товарів широкого вжитку. Значна частина цих потреб закривається імпортом, а отже потребує валюти", – пояснив банкір.

За прогнозом Лєсового, до 12 липня курс долара перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн за долар, а курс євро може коливатися в діапазоні 51,5–52,5 грн.

Курс валют - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,56 грн/дол., а євро - 51,02 грн/євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що протягом наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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