Удар по Москві розлютив навіть пропагандистів: чому вони звинувачують Кремль у брехні

Один з російських мілблогерів заявив, що українські війська завдали значної шкоди, попри наявність сучасних систем ППО в Москві.

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Удари по Москві спричинили бунт і паніку в РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з YouTube

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Нові вибухи в Москві остаточно зруйнували міф москвичів про безпеку

Воєнкори РФ звинувачують ППО та цензуру

РосЗМІ замовчують удари

У росіян руйнується ілюзія "безпечної війни". Останні удари по Москві, що відбулися 18 червня, викликали хвилю гострої критики всередині самої Росії.

Російські військові блогери (так звані "мілблогери") відкрито звинувачують владу в безпорадності ППО та створенні "паралельної реальності" в державних медіа. Про це зазначається у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Паніка в пабліках: "Війна вже не лише в Україні"

Попри намагання Кремля запевнити, що ситуація під контролем, у внутрішньому інформаційному просторі РФ спалахнув скандал. Російські ультрапатріотичні блогери обурені тим, що українські сили здатні завдавати відчутних ударів у глибокому тилу.

Один із мілблогерів у дописі, який згодом поспішно видалили, визнав, що попри "надсучасні" системи протиповітряної оборони навколо Москви, руйнування виявилися значними. Воєнкори вимагають тотального посилення ППО навколо стратегічних об'єктів по всій країні, адже прикордонні зони давно перестали бути єдиним фронтом.

Інші інфлюенсери рознесли державні ЗМІ за те, що ті повністю "відірвалися від народу". За їхніми словами, чиновники створили вигаданий світ, де "все йде за планом", тоді як звичайні росіяни вже на власні очі бачать прильоти в центрі столиці. Пропагандистів звинувачують у тому, що вони роками називали просування ЗСУ чи успішні атаки України "фейками", а тепер не знають, як пояснити вибухи під власними носами.

Страусина політика: як Кремль ховає голову в пісок

Аналітики ISW підкреслюють, що замість розв'язання проблем із безпекою, Кремль кинув усі сили на жорсткий контроль інформаційного вакууму. Головне завдання влади зараз - максимально применшити масштаб і значення атаки на Москву.

За даними незалежного видання "Медуза", російське державне телебачення просто "не помітило" вибухів у столиці. Зокрема, у денних ефірах панувала тотальна цензура, оскільки "Перший канал" та "НТВ" взагалі проігнорували атаку, не випустивши жодної згадки про прильоти.

Єдиним, хто згадав про подію, виявився телеканал "Росія-1", проте й там інформацію подали виключно у вигляді сухої цитати з офіційних і заспокійливих заяв Міноборони РФ.

Жодне федеральне медіа не наважилося показати кадри руйнувань чи випустити окремий репортаж про події 18 червня.

Замість розповіді про саму атаку, пропагандисти зосередилися на погрозах. Головною темою ефірів стала вимога жорстко карати тих мешканців Москви, які знімають відео прильотів та викладають їх у мережу.

Це свідчить про те, що російська влада боїться не стільки самих дронів, скільки правди про реальний стан війни, яка дедалі сильніше просочується крізь завісу цензури.

Чому важливо продовжувати удари по Москві – коментар експерта

Останнім часом українські безпілотники дедалі частіше досягають території Москви та Московської області. На думку військового експерта Івана Ступака, самі по собі окремі атаки не здатні миттєво змінити ситуацію всередині Росії, однак саме їхня системність може поступово вплинути на громадські настрої та змусити росіян інакше оцінити війну.

"Це те, до чого ми повинні прагнути. Москва не спорожніє після першої ж атаки – знадобиться десяток атак, перш ніж у свідомості росіян почне щось ламатися, і вони почнуть засуджувати війну публічно, не вдома під ковдрою, а в курилках і кабінетах", — зазначив Іван Ступак.

Експерт вважає, що лише серія подібних ударів може поступово сформувати в російському суспільстві відчуття, що війна починає безпосередньо впливати на їхнє повсякденне життя. Саме тоді, переконаний він, можуть з'явитися відкриті дискусії про те, що військова кампанія розвивається не за тим сценарієм, який пропонує російська влада.

"Лише після десятка атак у Росії можуть заговорити про те, що війна заходить кудись не туди. Тож для цього потрібен час і певні зусилля, і наші військові зараз над цим працюють", — наголосив він.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Українська атака на Москву - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

В Генеральному штабі ЗСУ також розповіли, що підрозділи Сил оборони у Московській області РФ повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Зазначається, що потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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