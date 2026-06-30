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На Москву летить рій дронів, у РФ працює ППО: що відомо

Анна Ярославська
30 червня 2026, 07:04оновлено 30 червня, 08:06
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Безпілотники зафіксували і у Тулі. Чи є наслідки атаки - поки що невідомо.
Дрони летять на Москву
Дрони летять на Москву / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Коротко:

  • Над Московською областю зафіксували масовий проліт дронів
  • Собянін заявив про 50 збитих безпілотників силами ППО
  • Про наслідки атаки офіційно не повідомляється

Вранці у вівторок, 30 червня, у Московській області РФ зафіксували прольоти великої кількості дронів у напрямку столиці країни-агресора. Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про роботу сил ППО та падіння уламків.

Починаючи з четвертої години ранку мер Собянін почав активно писати в Telegram, що ППО нібито збиває невідомі безпілотники, які летять на Москву.

відео дня

Деякі безпілотники, ймовірно, долетіли безпосередньо до столиці РФ.

Станом на 05:45 Собянін повідомив, що сили ППО збили вже 50 дронів. Судячи з усього, атака наразі триває.

Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри прольоту дронів у регіоні в напрямку столиці РФ.

Дивіться відео - Дрони летять у напрямку Москви:

Знімок екрана

Крім того, у соцмережах з'явилися кадри з Тули, де приблизно о 4-й ранку також фіксували проліт дронів.

Дивіться відео - дрони зафіксували в Тулі:

Знімок екрана

Чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі - на даний момент невідомо.

Атаки на Московський НПЗ - новини

Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 - технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.

За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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