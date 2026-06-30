На Москву летить рій дронів, у РФ працює ППО: що відомо

Коротко:
- Над Московською областю зафіксували масовий проліт дронів
- Собянін заявив про 50 збитих безпілотників силами ППО
- Про наслідки атаки офіційно не повідомляється
Вранці у вівторок, 30 червня, у Московській області РФ зафіксували прольоти великої кількості дронів у напрямку столиці країни-агресора. Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про роботу сил ППО та падіння уламків.
Починаючи з четвертої години ранку мер Собянін почав активно писати в Telegram, що ППО нібито збиває невідомі безпілотники, які летять на Москву.
Деякі безпілотники, ймовірно, долетіли безпосередньо до столиці РФ.
Станом на 05:45 Собянін повідомив, що сили ППО збили вже 50 дронів. Судячи з усього, атака наразі триває.
Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри прольоту дронів у регіоні в напрямку столиці РФ.
Дивіться відео - Дрони летять у напрямку Москви:
Крім того, у соцмережах з'явилися кадри з Тули, де приблизно о 4-й ранку також фіксували проліт дронів.
Дивіться відео - дрони зафіксували в Тулі:
Чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі - на даний момент невідомо.
Атаки на Московський НПЗ - новини
Як писав Главред, вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.
На московському НПЗ загорілася ЕЛОУ АВТ-6 - технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.
У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.
За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.
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Про джерело: Exilenova+
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