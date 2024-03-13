Повалення Путіна і захоплення Москви: Пономарьов розкрив сценарій зміни влади у РФ

Для того, щоб змінити владу в Москві, достатньо 20 тисяч осіб, каже Ілля Пономарьов.

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Російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов прокоментував новий рейд ополченців у прикордонних областях Росії.

На його думку, для захоплення Москви і повалення режиму Путіна потрібно набагато менше людей, ніж може здатися на перший погляд. Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він звернув увагу на те, що навіть якщо в РФ 1% від налаштованих антипутінськи росіян приєднався б до лав Легіону "Свобода Росії", або РДК, або інших, "то це буде кардинальна зміна ситуації".

відео дня

"Бо для того, щоб змінити владу в Москві, достатньо 20 тисяч осіб. Нам потрібно просто створити свій ПВК "Вагнер", який може захопити цю владу і знищити Путіна і його поплічників. І я вважаю, що зараз ми на цьому шляху, Легіон зростає. Щоразу після того, як відбувається така гучна акція, у нас є нові люди, які приєднуються до нас", - додав Пономарьов.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше в Легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні добровольці повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. "смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - розповіли в ЛСР.

Своєю чергою в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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