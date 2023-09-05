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Бійці РДК провели новий рейд до Брянської області і ліквідували 2 ФСБівців

Альона Вороніна
5 вересня 2023, 09:25 оновлено 5 вересня, 09:25
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Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали одразу виправдовуватися за цей інцидент.
Рейд РДК в Брянскую область
Бійці РДК провели новий рейд до Брянської області/ Telegram РДК

"Російський добровольчий корпус" заявив, що здійснив новий рейд у Брянську область країни-агресорки Росії.

Відповідну заяву представники "РДК" опублікували у своєму Telegram-каналі у вівторок, 4 вересня. Вони повідомили, що під час рейду ліквідували двох працівників прикордонної служби ФСБ.

Перед тим, як "РДК" опублікували інформацію про свою причетність до рейду, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у соцмережах про те, що нібито ФСБ запобігла спробі проникнення "української диверсійно-розвідувальної групи" до Севського району. Але в "Російському добровольчому корпусі" таку заяву висміяли і наголосили, що рейд здійснили саме вони, а не "українська ДРГ".

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Також вони повідомили, що під час рейду "розлучили з життям" двох співробітників ФСБ.

"Вітаємо ФСБ РФ із черговим "видавлюванням"! "Успішне відбиття атаки українських ДРГ" не було б таким успішним, якби щонайменше двоє співробітників відомства не розсталися з життям. Можливо, їм варто було працювати у відділі боротьби з репостами (у ФСБ такий точно є)", – йдеться в заяві "РДК".

Крім цього, добровольці опублікували фото з рейду до Брянської області і скриншоти з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ.

Рейд РДК в Брянскую область
Рейд РДК у Брянську область/ Telegram РДК
Рейд РДК в Брянскую область
Рейд РДК у Брянську область/ Telegram РДК

Раніше в "РДК" заінтригували новиною про новий рейд у Росію. Керівник штабу РДК підкреслив, що у розробці наразі є кілька операцій. Частина з них – це територія РФ, частина – операції на фронті.

Наприкінці серпня "РДК" записав звернення до ПВК Вагнер. У бойовиків ПВК Вагнера є вибір: або піти на службу до Міноборони окупантів РФ, або ж перейти на бік України, сказав лідер РДК Денис Капустін.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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