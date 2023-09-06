Повстанці РФ "покришили" ФСБшників: деталі нового рейду бійців РДК у РФ

Повстанці з Російського добровольчого корпусу провели новий рейд у прикордонних районах РФ.
Про нові вогневі дії в прикордонній смузі РФ повідомляється в Telegram-каналі РДК.
Російські добровольці підкреслили, що провели спільний із суміжними підрозділами черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі.
Представники РДК також уточнили, що в ході рейду як мінімум один співробітник ФСБ знищений, близько десяти отримали поранення.
"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Як мінімум один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранені", - додали в РДК.
Дивіться відео - новий рейд РДК на територію РФ:
Раніше повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд в Брянську область і ліквідували 2 ФСБшників. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали відразу виправдовуватися за цей інцидент.
Нагадаємо, раніше РДК записав звернення до ПВК Вагнер. У бойовиків ПВК Вагнера є вибір: або піти на службу в Міноборони окупантів РФ, або ж перейти на бік України, сказав лідер РДК Денис Капустін.
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