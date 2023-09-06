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Повстанці РФ "покришили" ФСБшників: деталі нового рейду бійців РДК у РФ

Олексій Тесля
6 вересня 2023, 17:20 оновлено 6 вересня, 17:25
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У РДК уточнили, що в ході рейду як мінімум один співробітник ФСБ знищений, близько десяти отримали поранення.
РДК
Рейд РДК на територію РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншоти t.me/russvolcorps

Повстанці з Російського добровольчого корпусу провели новий рейд у прикордонних районах РФ.

Про нові вогневі дії в прикордонній смузі РФ повідомляється в Telegram-каналі РДК.

Російські добровольці підкреслили, що провели спільний із суміжними підрозділами черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі.

відео дня

Представники РДК також уточнили, що в ході рейду як мінімум один співробітник ФСБ знищений, близько десяти отримали поранення.

"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Як мінімум один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранені", - додали в РДК.

Дивіться відео - новий рейд РДК на територію РФ:

Screenshot
РДК провів новий рейд в РФ / скріншот

Раніше повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд в Брянську область і ліквідували 2 ФСБшників. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали відразу виправдовуватися за цей інцидент.

Нагадаємо, раніше РДК записав звернення до ПВК Вагнер. У бойовиків ПВК Вагнера є вибір: або піти на службу в Міноборони окупантів РФ, або ж перейти на бік України, сказав лідер РДК Денис Капустін.

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війна Росії та України Російський добровольчий корпус (РДК)
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