Засідка в Брянській області: бійці РДК "покришили" росіян і захопили техніку РФ

В результаті успішно проведеної спецоперації в Брянський області бійці Російського добровольчого корпусу знищили кілька росіян та захопили ворожу армійську вантажівку.
Як розповіли у Російському добровольчому корпусі, розвідгрупа влаштувала засідку на транспорт противника.
При цьому в РДК також оприлюднили кадри із захопленим Уралом армії країни-агресора.
"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області", - розповіли в РДК.
Звернемо увагу, що на ресурсах РФ повідомлялося, що в Суземському районі Брянської області в засідку диверсійно-розвідувальної групи потрапила автомашина Урал МО РФ.
"На жаль, у нас є загиблі і поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку і відразу відступила", – пишуть російські пропагандисти.
Росіяни додали, що на допомогу російським військовим "оперативно прибули прикордонники".
Як повідомлялося раніше, стали відомі подробиці потужних вибухів і пожежі, які сталися в одній з військових частин в Брянській області.
Зокрема, в результаті вибухів на території військової частини утворилася величезна воронка. Крім того, навколо розкидана пошкоджена важка військова техніка РФ, яка постраждала внаслідок вибухів.
Раніше повідомлялося про те, що в Брянську БПЛА потрапив у найбільший завод мікроелектроніки РФ. За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "кремній ел", який виробляє мікроелектроніку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Брянську вночі гриміли вибухи. За словами очевидців, вибухи пов'язані з атакою дронів.
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