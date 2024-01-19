Засідка в Брянській області: бійці РДК "покришили" росіян і захопили техніку РФ

У РДК також оприлюднили кадри із захопленим Уралом армії країни-агресора.

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Рейд РДК в Брянській області / t.me/russvolcorps

В результаті успішно проведеної спецоперації в Брянський області бійці Російського добровольчого корпусу знищили кілька росіян та захопили ворожу армійську вантажівку.

Як розповіли у Російському добровольчому корпусі, розвідгрупа влаштувала засідку на транспорт противника.

При цьому в РДК також оприлюднили кадри із захопленим Уралом армії країни-агресора.

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"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області", - розповіли в РДК.

Звернемо увагу, що на ресурсах РФ повідомлялося, що в Суземському районі Брянської області в засідку диверсійно-розвідувальної групи потрапила автомашина Урал МО РФ.

"На жаль, у нас є загиблі і поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку і відразу відступила", – пишуть російські пропагандисти.

Росіяни додали, що на допомогу російським військовим "оперативно прибули прикордонники".

/ t.me/russvolcorps

Як повідомлялося раніше, стали відомі подробиці потужних вибухів і пожежі, які сталися в одній з військових частин в Брянській області.

Зокрема, в результаті вибухів на території військової частини утворилася величезна воронка. Крім того, навколо розкидана пошкоджена важка військова техніка РФ, яка постраждала внаслідок вибухів.

Раніше повідомлялося про те, що в Брянську БПЛА потрапив у найбільший завод мікроелектроніки РФ. За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "кремній ел", який виробляє мікроелектроніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Брянську вночі гриміли вибухи. За словами очевидців, вибухи пов'язані з атакою дронів.

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