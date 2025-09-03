Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

Європейський Союз, і зокрема Німеччина, висловлюють зростаюче роздратування антиукраїнською політикою Угорщини.

Євросоюз планує тиснути на уряд Угорщини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

ЄС готується покарати Угорщину за блокування допомоги Україні

Угорщина може втратити мільярди євро через антиукраїнську політику

Європейський Союз втратив терпіння через систематично антиукраїнську політику Угорщини та готовий вжити жорстких заходів у відповідь. Про це повідомляє угорське видання Atlatszo.

Особливу роль у зміні ситуації відіграла нова політика Берліна після приходу до влади нового канцлера. Традиційно Німеччина й Угорщина мали тісні економічні контакти, тож раніше Берлін не поспішав тиснути на Будапешт. Але тепер у німецькому уряді ставлять питання України в один ряд із власною безпекою, а це означає новий підхід: безпека переважає економічні інтереси.

Як з’ясували журналісти, німецька влада неодноразово останніми місяцями попереджала Угорщину про неприпустимість блокування допомоги Україні, однак реакції не отримала. У результаті, як зазначають джерела в Берліні та Будапешті, наслідки для угорського уряду будуть неминучими.

"Окрім подальшого погіршення двосторонніх відносин, уряд Німеччини вирішуватиме "угорську проблему" на рівні ЄС. Це той самий уряд Німеччини, який досі закликав до стриманості у своїх діях проти Угорщини через свої економічні інтереси в ній. Однак нове керівництво в Берліні надає пріоритет політиці безпеки, яка переважає економічні інтереси", – йдеться у публікації.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Роздратування Будапештом охопило не лише Німеччину, але й інші європейські столиці. Як пише Atlatszo з посиланням на джерела у Брюсселі, в ЄС активно обговорюють варіанти нейтралізації угорського вето щодо рішень, пов’язаних з Україною, а також можливі покарання для уряду Орбана.

"Кілька наших джерел одноголосно заявили, що існують плани заморозити всі поточні кошти ЄС, що належать Угорщині, можливо, вже цієї осені. На думку Єврокомісії та держав-членів, це найефективніша дія проти угорського прем'єр-міністра, який розуміє та розмовляє лише мовою грошей", – зазначає видання.

Йдеться про "десятки мільярдів євро" із семирічного бюджету ЄС. Особливо болючим ударом стане припинення фінансування сільського господарства, адже це може мати катастрофічні наслідки для угорської економіки.

"І, за нашими джерелами, зараз для цього є політична воля як з боку Єврокомісії, так і з боку держав-членів", – додає Atlatszo.

Крім того, у Брюсселі розглядають іще один радикальний крок – позбавлення Угорщини права голосу в межах ЄС. Якщо раніше саме Німеччина виступала проти цього заходу, то нині новий уряд у Берліні повернув питання на порядок денний.

Вступ України до ЄС та позиція Угорщини - думка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін висловив цікаву думку, що, попри все невдоволення Будапешта, для Угорщини вигідний вступ України до Європейського Союзу.

"Якщо об’єктивно, то для угорської економіки набагато вигідніше, щоб вона з усіх боків була оточена і Шенгенською зоною, і в перспективі Єврозоною, і не була на кордоні Європейського Союзу, тобто за всіма критеріями - вступ України до ЄС для країни піде лише в плюс", — наголосив Кузьмін в прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Відносини України і Угорщини - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна заборонила в'їзд Роберту Бровді, командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ, відомому за позивним "Мадяр". Заборона пов'язана з атакою на нафтопровід "Дружба". Примітно, що сам Роберт Бровді є етнічним угорцем.

Своєю чергою заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС. Він підкреслив, що Будапешт чекає конкретних дій, а не нових обіцянок.

Згідно з повідомленням угорського видання Portfolio, уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС. Метою позову є оскарження рішення Ради Європейського Союзу, яке дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

Про джерело: Atlatszo Atlatszo (угорською означає "прозорий") — це перше в Угорщині незалежне онлайн-видання у форматі васаж-НКО (watchdog NGO), яке займається фактчекінгом, журналістськими розслідуваннями та просуває прозорість і свободу інформації. Засноване у 2011 році в Будапешті. Займається журналістськими розслідуваннями, залучає джерела-інформаторів, ініціює запити на доступ до публічної інформації й подає судові позови, якщо органи влади відмовляють у доступі. Має Tor-платформу для анонімних інформаторів (Magyarleaks), генератор запитів на публічну інформацію (Kimittud) та блогову платформу для інших НКОс і незалежних видань Englishatlatszo.hu. Команда переважно складається з журналістів, юридичних консультантів і ІТ-фахівців.

