Ніяк не заспокоїться: Орбан придумав новий план, щоб "насолити" Україні

У Брюсселі наголошують, що одностайність не потрібна, але Будапешт домагається перегляду механізму.

https://glavred.net/politics/nikak-ne-uspokoilsya-orban-pridumal-novyy-plan-chtoby-nasolit-ukraine-10693331.html Посилання скопійоване

Будапешт оскаржує рішення ЄС про фінансування Києва без його згоди та вимагає врахування своєї позиції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Угорщина подала позов до Генсуду ЄС

Оскаржується використання доходів від російських активів

Сума – близько 3–5 мільярдів євро на рік

Уряд Угорщини подав позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі, щоб оскаржити рішення Ради Європейського Союзу про використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України. Про це повідомляє угорське видання Portfolio.

Дата подання та сума коштів

За інформацією видання, позов було подано ще в липні, а цього понеділка суд офіційно прийняв справу до розгляду. Йдеться про щорічне спрямування близько 3–5 мільярдів євро, які генерують російські активи в європейських установах, на військові потреби України.

відео дня

Причини оскарження

"Формальним приводом для оскарження цього механізму допомоги Україні є той факт, що рішення ухвалювалося без участі Угорщини", – зазначає Portfolio.

Будапешт від самого початку відмовляється надавати військову підтримку Києву, а його позицію тоді не врахували.

Аргументи ЄС та позиція Угорщини

ЄС аргументував, що одностайність для цього рішення не потрібна, адже йдеться не про кошти бюджету Союзу. Водночас угорський уряд наполягає, що ігнорування його позиції суперечить принципам ухвалення рішень, закріпленим у договорах ЄС.

У Portfolio додають, що графік розгляду справи наразі невідомий, а процес може затягнутися на роки.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Як Україні подолати вето Угорщини на вступ до ЄС

Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що для успішного вступу до ЄС Україна має виконати всі вимоги максимально якісно, щоб мати "залізні аргументи" перед країнами, які можуть виступати проти.

Вона підкреслює, що Україна не є другосортною державою і повинна увійти до ЄС із повагою, демонструючи відсутність корупції, політичних переслідувань та проблем із правами і свободами.

"Якщо ми максимально якісно опрацюємо кожен елемент нашого руху, нам буде легше заручитися підтримкою всіх 26 країн, навіть якщо хтось виступить проти. Сьогодні це Угорщина, а завтра може бути інша країна. Для цього нам потрібні залізні аргументи", — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Скандальні заяви Орбана про Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловив незадоволення ідеєю вступу України до ЄС, запропонувавши замість цього "розумну та впорядковану" співпрацю на основі контракту, який можна коригувати за обставин. Він заявив, що членство України нібито перенесе війну в Європу, назвав Україну "буферною державою" та "серйозною загрозою" для Угорщини.

Уже 30 липня Орбан заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського, але водночас звинуватив його в "помилках" щодо війни з Росією. За словами Орбана, Зеленський відкинув його минулорічну пропозицію про мирні переговори, і це, на його думку, ускладнило ситуацію в Україні.

Крім цього, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід і пригрозив Києву відключенням електроенергії.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред