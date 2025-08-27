Рус
Читати російською
Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

Олексій Тесля
27 серпня 2025, 15:53
Завдяки зростаючому тиску на Будапешт питання з блокуванням української заявки може бути вирішене протягом кількох найближчих місяців.
Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України
ЗМІ дізналися про домовленості щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor

Головне:

  • Трампу вдалося переконати Орбана щодо України
  • Вашингтон переконав Будапешт пом'якшити свою позицію

Дональду Трампу вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від заперечень проти вступу України до Європейського союзу.

Про це йдеться в матеріалі авторитетного видання Politico, яке посилається на свої джерела.

У публікації, де основна увага приділяється інтеграційним перспективам Молдови, наголошується, що в ЄС обговорюють ідею розглядати заявки України та Молдови окремо, щоб труднощі Києва не сповільнювали процес євроінтеграції Кишинева. Однак ця ініціатива викликає суперечки - як серед країн-членів, так і в самій Україні.

За даними Politico, втручання експрезидента США Дональда Трампа, який переконав Орбана пом'якшити свою позицію, стало поворотним моментом. Раніше угорський лідер активно виступав проти вступу України, хоча й підтримував заявку Молдови.

Деякі дипломати висловлюють сподівання, що завдяки зростаючому тиску на Будапешт питання з блокуванням української заявки може бути вирішене протягом кількох найближчих місяців.

Що заважає Україні домовитися з Угорщиною: думка експерта

Голова Українського інституту національної пам'яті, історик і майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров зазначив, що, кажучи про такі країни, як Угорщина чи Словаччина, варто розуміти: нерідко уряди цих держав, як і білоруський, виявляють ознаки недружнього ставлення до України, прикриваючись гучними заявами та риторикою.

При цьому він нагадав, що 1939 року саме Угорщина здійснила збройний напад на Карпатську Україну - тодішнє незалежне українське державне утворення, створене на легітимних підставах. Угорська армія окупувала цю територію і знищила її захисників.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ в Угорщину. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що призвело до зупинки постачань нафти в Угорщину і різкої реакції угорського міністра.

Як повідомляв Главред, вночі 22 серпня на Брянщині, в російському місті Унеча, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Віктор Орбан
"Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад

09:30

"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – ФесенкоВідео

