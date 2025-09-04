Рус
Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

Віталій Кірсанов
4 вересня 2025, 10:51
Угорщина і Словаччина раніше користувалися своїм правом вето, щоб домогтися виключення деяких росіян зі списку підсанкційних осіб.
Влада Угорщини та Словаччини звернулася до Євросоюзу з проханням скасувати санкції проти шести російських бізнесменів в обмін на продовження інших санкцій проти Росії. Про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty.

Ці країни вже раніше користувалися своїм правом вето, щоб домогтися виключення деяких відомих росіян зі списку підсанкційних осіб з огляду на тісні політичні відносини з Кремлем. Вони аргументують свою позицію тим, що санкції ЄС нібито "сильніше б'ють" по європейській економіці, ніж по російській.

Кілька дипломатів ЄС зазначають, що цього разу Словаччина хоче зняти санкції з олігарха Усманова та бізнесмена Михайла Фрідмана, а Угорщина домагається виключення зі списку підсанкційних осіб олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Інші держави-члени ЄС запропонували альтернативне рішення: виключити лише одну або дві особи - так звані "слабкі випадки", тобто тих, кого, скоріш за все, все одно виключать зі списку, оскільки проти них було застосовано санкції на основі слабких доказів, які не витримають жодних судових розглядів.

І Братислава, і Будапешт відхилили цю пропозицію під час обговорень на нижчому рівні в Брюсселі. З огляду на те, що кінцевий термін продовження санкцій - 15 вересня, ймовірно, певного компромісу буде досягнуто наступного тижня.

Путін продовжуватиме війну попри санкції

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран заявив, що російський диктатор Володимир Путін вірить, що зможе обійти санкції і продовжувати війну.

За його словами, для Путіна точка виходу з війни зараз гірша, ніж точка входу.

"Європейці не знімуть санкції, поки Росія не повернеться до кордонів 1991 року - вони неодноразово це повторювали. Або хоча б до кордонів 2022 року, хоча в цьому питанні серед них є розбіжності", - наголосив він.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна застосувала санкції проти компаній і організацій з Росії та Китаю, які беруть участь у розвитку російських безпілотних технологій, що включають використання штучного інтелекту.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, незважаючи на численні заяви президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за відмову припинити вогонь, поки що Сполучені Штати не планують посилювати обмеження.

18 липня Євросоюз схвалив один із найжорсткіших на сьогоднішній день пакетів санкцій проти країни-агресора Росії. До 18-го пакету санкційних заходів увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту і заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її військової машини.

санкції Угорщина санкції США санкції проти Росії Чехословаччина санкції Євросоюзу закон про олігархів
