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Країни ЄС влаштували демарш Макрону на тлі його заяв про "гарантії безпеки для РФ"

13 грудня 2022, 08:16
Низка країн Європи офіційно висловила незгоду з ідеєю французького президента, про що Францію повідомили відповідними листами.
Эммануэль Макрон
Країни Євросоюзу влаштували демарш Макрону через заяву про те, що Росії нібито потрібно дати гарантії безпеки/ Офіс президента України

Деякі країни Європи обурилися через заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що нібито потрібно домовитися про "гарантії безпеки для Росії після закінчення війни проти України". Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія), а також Польща і Словаччина влаштували Макрону демарш.

Про свою незгоду з позицією французького лідера вони повідомили офіційним листами, надісланими у Париж. Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання розповіли, що зазначені країни відправили листи про демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС у понеділок, 12 грудня.

Зазначається, що відповідний демарш допомогла організувати Чехія, яка головує в Раді ЄС. Проте достеменно невідомо, чи вона також приєдналася до такого дипломатичного кроку.

Країни ЄС у листі критикують позицію про те, що з країною-агресоркою РФ нібито потрібно вести переговори про безпеку у Європі, адже Кремль уже чітко показав, що він рухається лише до розколу та послаблення Європи.

Що таке демарш

Демарш – це дипломатичні заходи держави, спрямовані на застереження від певних дій представників іншої держави або спонукання їх зайняти певну позицію, надати підтримку тощо. Демарш бути виражений в письмовій або усній формі і містити прохання, застереження, протест тощо, пише Вікіпедія.

Скандальна Заява Макрона

Раніше Макрон заявив, що Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував пропозицію Макрона. Він наголосив, що це дивно – намагатися задовольнити вбивцю замість того, щоб допомогти жертві.

Колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер наголосив, що переговори з Кремлем потрібно починати з виведення військ РФ з України, а після закінчення війни нашу країну потрібно прийняти в НАТО.

У той же час державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявляв, що Росія вже мала гарантії безпеки від НАТО, але сама відмовилася від них. Немає ніяких ознак від РФ, що вона дійсно готова вести переговори, підкреслив Лінднер.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не може бути переговорів з Росією за спиною України. Коментуючи висловлювання Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив "про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після закінчення війни, але аж ніяк не як пропозиція для завершення війни".

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війна в Україні вторгнення Росії Еммануель Макрон новини Франції
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