"Не буде переговорів": президент Німеччини різко відповів на заяву Макрона про гарантії для РФ

Штайнмаєр заявив, що не буде переговорів без і проти України.

Франк-Вальтер Штайнмайер / president.gov.ua

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не може бути переговорів з Росією за спиною України.

"Не буде переговорів без України і проти України", - сказав Штайнмаєр на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Він також додав, що це позиція США і європейських партнерів.

Коментуючи недавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив "про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після закінчення війни, але аж ніяк не як пропозиція для завершення війни".

"Тому не потрібно поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином нашкодити інтересам України", - додав він.

При цьому Штайнмаєр підкреслив, що не обговорював це особисто з Макроном.

Скандальна заява Макрона

Раніше Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні Французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною - Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

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