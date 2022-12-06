"Гарантії безпеки" для РФ: у Зеленського жорстко відповіли на дивну пропозицію Макрона

Михайло Подоляк різко розкритикував пропозицію Еммануеля Макрона.

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Еммануеля Макрона / Reuters, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надання РФ "гарантій безпеки", у разі повернення Кремля за стіл переговорів.

При цьому він піддав різкій критиці пропозицію Макрона, в якій президент Франції запропонував Заходу надати Володимиру Путіну гарантії безпеки, якщо він погодиться на мирні переговори. Коментар представника ОП публікує британське видання The Guardian.

"Досить дивно, коли ти не намагаєшся допомогти жертві — а тут абсолютно ясно, хто жертва, — а думаєш, як задовольнити вбивцю", — підкреслив Подоляк.

Скандальна Заява Макрона

Раніше Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні Французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною-Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що поки ніяких переговорів Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито " небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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