У ФРН поставили на місце Макрона: РФ мала гарантії безпеки та сама відмовилася від них

Немає ніяких ознак від РФ, що вона дійсно готовий вести переговори, підкреслив Тобіас Лінднер.

Тобіас Лінднер відповів Еммануелю Макрону / President.gov.ua, скріншот

Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що РФ необхідно дати гарантії, в разі її повернення за стіл переговорів.

Росія вже мала гарантії безпеки від НАТО, але сама відмовилася від них. Про це німецький політик заявив в інтерв'ю Голосу Америки.

"По-перше, зараз я не бачу ніяких ознак з боку Росії, ніяких ознак від Путіна, що він дійсно готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось схожим на продиктований мир", - сказав він.

Державний міністр Міністерства закордонних справ він нагадав про установчий договір Росія-НАТО, який передбачав гарантії безпеки для РФ.

"Якщо ви подивитеся на установчий договір Росія-НАТО, там роз'яснено, що країни можуть стати членами НАТО, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі в цих країнах. Це вже були певні гарантії безпеки Росії", - сказав Лінднер.

Скандальна Заява Макрона

Раніше Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні Французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною-Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

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