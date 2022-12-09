РФ повинна вивести війська, а Україна - стати членом НАТО: Волкер відповів Макрону з приводу гарантій безпеки

Будь-які переговори повинні починатися того, що РФ виведе свої війська з України, виплатить репарації, буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини.

Курт Волкер прокоментував заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ / УНІАН

Переговори з Кремлем потрібно починати з виведення військ РФ з України, а після закінчення війни нашу країну потрібно прийняти в НАТО. Таку думку 8 грудня озвучив колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер.

Коментуючи заяви президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Кремля, Волкер заявив, що західні країни повинні думати, як домогтися гарантій безпеки від РФ, яка напала на Україну і загрожує всій Європі, передає Укрінформ.

За словами Волкера, позиція Макрона його вразила. Американський дипломат вважає, що найкращі гарантії безпеки для Європи полягають у побудові надійної оборони, зобов'язанні Москви виконувати підписані угоди, а також членстві України та Грузії в НАТО.

"Нам потрібна потужна оборона, щоби мати можливість стримувати російську агресію. А це означає, що в кінці нинішньої війни ми повинні розглянути повноправне членство України, Грузії та інших країн в НАТО", – підкреслив експосол.

Волкер також зазначив, що будь-які переговори повинні починатися того, що Росія виведе свої війська з України, виплатить репарації, буде притягнута до відповідальності за військові злочини і погодиться жити в межах своїх кордонів.

Скандальна Заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні Французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною, - Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк піддав різкій критиці пропозицію Макрона про гарантії безпеки для РФ.

"Досить дивно, коли ти не намагаєшся допомогти жертві — а тут абсолютно ясно, хто жертва, — а думаєш, як задовольнити вбивцю", — підкреслив Подоляк.

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