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"Страх цілком обґрунтований": танкери РФ обвішали сітками для захисту від дронів - FT

Анна Ярославська
14 серпня 2026, 09:38
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Судовласники масово призупиняють діяльність, а страхування або обмежують, або продають за завищеними цінами.
Напад на російські танкери
Росія захищає свій нафтовий флот сітками / Колаж: Главред, фото: x.com/YorukIsik, скріншот

Коротко:

  • Танкери РФ вперше вийшли в море під сітками для захисту від дронів
  • Ставки фрахту в Чорному морі різко зросли
  • Венс просив Київ не завдавати ударів поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму

Російські нафтові танкери та портові термінали почали оснащувати протидроновими сітками та металевими клітками для захисту від українських ударів дронами. Такі способи протидії БПЛА раніше бачили лише на суші, а тепер вперше застосували на морі.

Як повідомляє Financial Times, 28-річний танкер Caruzo, що перебуває під санкціями урядів ЄС та Великої Британії, у вівторок вийшов із Чорного моря через Босфор із протидроновою сіткою та штабельованими резервуарами для води, підвішеними з боків.

відео дня

Кадри судна зняв аналітик судноплавства Йорук Ісік: борт містка Caruzo накритий сіткою, сіткою ж покритий і дах.

За його словами, ще одне судно, що перебуває під санкціями, - "Різвел" - також курсує Мармуровим морем на південь від Стамбула, вкрите сітками.

Причина такої імпровізації - безпрецедентна кампанія проти російського судноплавства. За останні два місяці Україна провела одну з найінтенсивніших атак на судноплавство в історії, завдаючи ударів по російських суднах в Азовському та Чорному морях, щоб перекрити постачання російської нафти.

Хаос дійшов до того, що минулого місяця віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся до Києва з проханням припинити удари поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ - щоб захистити інтереси американських нафтових компаній і не дестабілізувати ринки ще більше.

Фрахт подорожчав, страховики відступили

Оборонні конструкції на суднах виглядають значно грубіше за ті, що застосовують на суші в Україні, де техніку накривають складними металевими клітками з шипами. Логіка однакова: створити зазор між боєголовкою та ціллю, щоб детонація відбулася подалі від об’єкта. Водяні баки на корпусі - аналогічні тим, що встановлюють на російські танки - мають поглинати удари з повітря та з моря.

Реакція ринку виявилася швидшою за інженерну. За даними цінового агентства Argus, ставки на перевезення вантажів у регіоні різко зросли.

"Недавні інциденти спонукали значну кількість судновласників зайняти вичікувальну позицію, замість того щоб брати на себе додатковий ризик", - сказав Шил Бхаттачарджі, керівник відділу ціноутворення на фрахт у Європі в Argus.

Страхування, за його словами, також або обмежували, або пропонували за завищеними цінами.

Чорне море залишається найважливішим маршрутом для експорту російської нафти, а також для українського зерна, яке Москва обрала мішенню у відповідь на масовані обстріли.

Новоросійськ під сітками та бонами

Екіпаж Caruzo не лише обтягнув місток сіткою, а й фактично замкнув себе всередині - на це звернув увагу співзасновник сайту моніторингу судноплавства Tankertrackers.com Самір Мадані.

"Страх цілком обґрунтований", - зазначив він.

Захист облаштовують не лише на воді. Супутникові знімки, а також фото та відео з відкритих джерел зафіксували сітки та інші укріплення навколо військово-морської бази в Новоросійську, де базується Чорноморський флот, і на підходах до гавані. На знімках із супутників Airbus видно великі сітчасті конструкції, бонові загородження та баржі, поставлені поперек входу до військового порту, щоб заблокувати доступ з моря - ця оборона діє з березня 2024 року.

Схожа логіка діє й в Україні: тисячі кілометрів доріг на південному сході накриті рибальськими сітками, що утворюють тунелі для транспорту, аби захиститися від FPV-дронів, які тепер визначають дії на полі бою.

Повної гарантії такі рішення не дають. Президент України Володимир Зеленський у середу заявив, що українські війська провели вночі "унікальну операцію" із застосуванням українських протикорабельних ракет, реактивних дронів та морських безпілотників для удару по військово-морській базі в Новоросійську. За його словами, дрони вразили російські кораблі, позиції ППО, причали та портову інфраструктуру.

Financial Times не змогла незалежно підтвердити ці твердження. На відеозаписі, судячи з усього, видно, як російська ППО намагається відбивати роями безпілотники, що летять вночі в бік портового міста.

Атаки на російські танкери - новини

Як писав Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилися нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями.

Вночі на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових та військово-економічних цілей країни-агресора Росії. Серед них - шість танкерів і два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

18 липня українські безпілотники атакували 13 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. У рамках операції "МоЛоЧКа" загалом було уражено 172 судна.

У серпні видання Bloomberg писало з посиланням на неназваного американського чиновника, що Україна погодилася не атакувати частину неросійських нафтових танкерів та інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі. Йдеться про об’єкти, критично важливі для експорту казахстанської нафти через російський термінал у Новоросійську.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Як блокування танкерів вдарить по нафтовому експорту РФ: експерт

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що затримання суден російського "тіньового флоту" може серйозно ускладнити експорт нафти з РФ.

На його думку, якщо до таких заходів долучаться європейські держави, наслідки для російської економіки можуть виявитися вкрай болючими - аж до різкого скорочення експортних поставок і масштабних економічних втрат.

В інтерв’ю Главреду експерт нагадав, що ключові маршрути поставок російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Він також зазначив, що навіть тимчасові затримки танкерів, наприклад під приводом екологічних або технічних перевірок, здатні істотно уповільнити логістику та створити серйозні проблеми для нафтового експорту Росії.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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