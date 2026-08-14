"Моя дружина": соліст "СКАЙ" Собчук вперше розповів про нову родину

Лідер гурту "СКАЙ" вперше публічно назвав свою кохану Тамару дружиною.

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Олег Собчук розповів про дружину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Собчук

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Що змінилося в особистому житті Олега Собчука

Хто став дружиною співака

Фронтмен популярного українського рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук спровокував чутки про те, що він більше не холостяк. Музикант вперше публічно назвав свою нову обраницю "дружиною" в інтерв’ю блогерові Олександру Преподобному.

Собчук чітко дав зрозуміти, що їхні стосунки перейшли на зовсім інший рівень. Артист відповів на запитання про те, як розподіляється фінансовий бюджет у їхньому союзі.

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Олег Собчук із дружиною / фото: instagram.com, Олег Собчук

"Звісно, я - чоловік, усе на мені, але моя дружина є й бухгалтером, і юристом, і менеджером гурту "СКАЙ", - заявив Собчук.

Саме статус "дружина" миттєво привернув увагу публіки, адже раніше артист не робив офіційних заяв про укладення шлюбу. Відомо, що серце музиканта підкорила менеджерка колективу Тамара Божко, обличчя якої він уперше відкрито показав навесні 2026 року.

Олег Собчук - особисте життя / фото: instagram.com, Олег Собчук

Вперше про те, що його серце знову зайняте, Олег Собчук згадав навесні 2025 року. На той момент артист приховував особу обраниці та запевняв, що до нового шлюбу поки що не готовий.

"У мене є кохана жінка, інакше я не зміг би творити. Кохання - це будівельний матеріал для створення нових пісень", - ділився тоді співак.

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Про персону: Олег Собчук Олег Миколайович Собчук (нар. 17 жовтня 1980 р., Тернопіль, УРСР) - український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ, повідомляє "Вікіпедія".

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