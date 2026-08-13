Путін ховається від атак ЗСУ в бронепоїзді і запускає фальшиві кортежі - NYT

Українські дрони змусили Кремль посилити заходи безпеки навколо Володимира Путіна.

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Після ударів по РФ заходи безпеки навколо Путіна посилили / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада﻿

Коротко:

Путін обмежує пересування через побоювання атак українських БПЛА

Кремль може використовувати фейкові президентські кортежі

Диктатор частіше користується спеціальним бронепоїздом

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за власну безпеку на тлі ударів українських безпілотників. Лідер РФ почав використовувати бронепоїзд та фейкові президентські кортежі. Про це повідомило The New York Times.

Журналістка Фаріда Рустамова розповіла NYT, що неправдиві повідомлення про місцеперебування Путіна стали звичною практикою. За її словами, раніше траплялися випадки, коли між реальною зустріччю російського диктатора та її появою на телебаченні як актуальної події проходило до півтора-двох місяців.

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У Москві також поширюються чутки, що президентський кортеж може бути лише відволікаючим маневром, а самого Путіна в автомобілях немає. Подібну інформацію виданню підтвердило джерело, пов’язане з Кремлем.

Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Після початку повномасштабної війни та активізації українських атак у глибокому тилу РФ побоювання Путіна за власну безпеку посилилися. Ще у 2023 році колишній співробітник Федеральної служби охорони РФ розповідав, що лідер країни-агресора почав уникати авіаперельотів і частіше користуватися залізницею.

Йдеться про спеціальний броньований потяг, який зовні майже не відрізняється від звичайного пасажирського складу. За даними журналістів, він оснащений захищеними системами зв'язку, тренажерним залом і спа-зоною.

Для поїздок Путіна залізницею створювали й окрему інфраструктуру. Зокрема, біля його резиденції на Валдаї ще у 2021 році виявили нову залізничну гілку та станцію з вертолітним майданчиком, яких не було на звичайних залізничних картах.

Новий рівень занепокоєння російських спецслужб, за даними NYT, виник після операції Ізраїлю проти іранського аятоли Алі Хаменеї. Ізраїльській стороні нібито вдалося відстежити пересування іранського лідера, його охорони та оточення за допомогою зламаних дорожніх камер.

Після цього російські спецслужби посилили заходи для приховування пересувань Путіна. Зокрема, камери спеціальної системи спостереження, яка використовується для захисту президента РФ та його оточення, тимчасово відключали.

Яка мета атак по Wildberries - пояснення експерта

Економіст Віталій Шапран в інтерв'ю Главреду розповів, що українські удари по великих логістичних об'єктах на території Росії можуть мати не лише військове, а й економічне та психологічне значення. За його словами, великі склади та логістичні хаби російських компаній можуть використовуватися для переміщення товарів подвійного призначення та компонентів, необхідних для військового виробництва.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - зазначив Шапран.

Чому Wildberries став мішенню / Інфографіка: Главред

Економіст також звернув увагу на суспільний ефект таких атак. Удари по великих сервісах, якими користуються мільйони росіян, безпосередньо відчуваються цивільним населенням і можуть посилювати розуміння того, що війна має наслідки не лише на фронті.

Путін боїться українських атак - що відомо

Нагадаємо, Путін почав робити короткі ретельно зрежисовані виходи до людей. Під час одного з таких візитів до Санкт-Петербурга контакт з натовпом тривав близько 40 секунд.

Також після поновлення регіональних поїздок Путін уникає регіонів європейської частини країни-агресора Росії через ризик атак українських безпілотників. Натомість він обирає візити до Сибіру.

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок атак України палац Путіна залишився без захисту. Позиція С-400 розташована приблизно за 19 км від комплексу була пошкоджена.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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