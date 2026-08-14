Атака дронів на Москву та Санкт-Петербург, у Усть-Лузі спалахнула пожежа: що відомо

Над Ленінградською областю за ніч нібито збили 51 безпілотник, ще два дрони перехопили під час наближення до Москви.

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Після нападу в порту Усть-Луга спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, Astra

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Над Ленінградською областю вночі збивали дрони

У порту Усть-Луга спалахнула пожежа

Над Москвою перехоплено два дрони

У ніч на 14 серпня Росію атакували дрони. Над Ленінградською областю Росії вночі збили 51 безпілотник, атака також торкнулася порту Усть-Луга, де після збиття дрона виникла пожежа.

Ще два БПЛА перехопили під час підльоту до Москви. Подробиці повідомляє російський Telegram-канал Astra.

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Що сталося в Ленінградській області

Атака на регіон розгорталася поступово і супроводжувалася кількома офіційними уточненнями щодо кількості збитих цілей. Спочатку йшлося про 15 знищених дронів, потім цифра зросла до 37, а підсумковий підрахунок зафіксував 51 збитий БПЛА.

"Над територією Ленінградської області збито 15 БПЛА. Бойові дії тривають. У Ленінградській області збито 37 БПЛА противника. Зафіксовано пошкодження в районі порту Усть-Луга", - повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Пізніше голова регіону уточнив, що внаслідок ураження в порту сталося загоряння, і рятувальні служби вже приступили до роботи на місці.

"Наразі в Ленінградській області збито 51 БПЛА противника. У результаті ураження зафіксовано пожежу в порту Усть-Луга. Фахівці приступили до гасіння", - повідомив Дрозденко.

О 06:48 Дрозденко заявив про відбій безпілотної загрози в Ленінградській області. За його словами, за час атаки було збито 54 БПЛА.

Довідка. Морський торговельний порт Усть-Луга - це найбільший і глибоководний російський порт на Балтійському морі. Він розташований в Кінгісепському районі Ленінградської області в Лузькій губі Фінської затоки, приблизно в 100 км на захід від Санкт-Петербурга. Має стратегічне економічне значення.

Проектна потужність портового комплексу складає до 180 млн. тонн різних вантажів на рік. Через його термінали експортуються нафта, нафтопродукти, скраплений природний газ (ЗПГ), вугілля, мінеральні добрива, контейнери та лісові вантажі.

Атака на Москву

Паралельно з атакою на Ленінградську область безпілотники фіксували також у напрямку російської столиці. Мер Москви заявив про перехоплення цілей ще до наближення до житлових районів.

Сергій Собянін повідомив про збиття двох дронів, що летіли на Москву.

Атаки на Новоросійськ - що відомо

Як писав Главред, 8 червня сталася нічна атака дронів на Новоросійськ. У промисловій зоні піднявся густий дим, і горіло найбільше нафтосховище. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів на території міста.

У ніч на 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї всю ніч перебував під масованою атакою. Після ударів у місті зафіксовано численні пожежі та руйнування. Монітори повідомляють про "удари" по портовій інфраструктурі, зокрема - по нафтових і зернових об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора.

За його словами, удар було завдано на відстані понад 300 км від лінії фронту. Для ураження зазначених цілей українські військові застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безпілотні системи.

У Новоросійську призупинили роботу двох терміналів

Два найбільші зернові термінали в російському Новоросійську призупинили роботу після нічної атаки українських безпілотників, повідомили Reuters чотири джерела. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал і НКХП.

За даними джерела Reuters, Новоросійський зерновий термінал, річна експортна потужність якого становить близько 8,5 млн тонн, призупинив роботу для оцінки завданих збитків. У холдингу "Деметра", якому належить термінал, підтвердили наявність пошкоджень, однак не уточнили їхній характер.

Також у результаті атаки було пошкоджено НКХП, здатний експортувати близько 7,1 млн тонн зерна на рік. Три поінформовані джерела повідомили Reuters, що термінал призупинив роботу. Основний власник НКХП підтвердив пошкодження та заявив, що ніхто з людей не постраждав. Додаткову інформацію компанія пообіцяла оприлюднити пізніше.

Новоросійськ має стратегічне значення не тільки для російського експорту зерна. У місті також розташована нафтова інфраструктура, зокрема об’єкти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), через який експортується казахстанська нафта.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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