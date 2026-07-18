Танкери перетворюються на глухі баржі: 'Мадяр' розкрив нові втрати флоту РФ

За 13 діб операції СБС уразили 172 судна тіньового флоту РФ.

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Дрони за ніч вивели з ладу 13 суден РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/robert_magyar

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172 судна тіньового флоту рф уражено за 13 діб

18 липня уражено ще 18 суден у двох морях

Мета - зупинити логістику нафти в обхід санкцій

Українські безпілотники 18 липня атакували 13 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. В межах операції "МоЛоЧКа" загалом було уражено 172 судна. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді.

Вночі 18 липня безпілотники Сил безпілотних систем уразили вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир та два плавучі крани. Усі цілі належали до складу тіньового флоту РФ, який використовується для обходу міжнародних санкцій.

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Бровді зазначив, що загалом у період із 6 по 18 липня в межах операції "МоЛоЧКа" було уражено 172 судна, які входять до складу російського тіньового флоту. За його словами, в Азовському морі під удар потрапили 118 суден, а в Чорному - 54 судна.

Уражені кораблі РФ в ніч на 18 липня / Фото: t.me/robert_magyar

Командувач СБС заявив, що метою операції є припинення роботи логістичних маршрутів, які Росія використовує для транспортування нафти, палива та вантажів в обхід міжнародних санкцій.

"Кожен самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху", - написав Бровді, додавши, що завданням є виведення суден із ладу без масштабного забруднення акваторії.

Він також повідомив, що докази уражень та карта операції будуть оприлюднені пізніше.

Що чекає росіян у Криму - думка експертки

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто замислитися про виїзд із півострова через погіршення ситуації. Таку думку висловила секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв’ю Главреду.

За її словами, проблеми в Криму вже не обмежуються паливною кризою. На півострові виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а в майбутньому регіону може загрожувати серйозна економічна криза через проблеми з туристичною сферою.

Тыньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Курносова також звернула увагу на ризики для росіян, які придбали майно в Криму після анексії. За її словами, з огляду на міжнародне право півострів залишається територією України, тому такі активи можуть опинитися під загрозою.

"Зараз росіяни вже почали з цим стикатися. Хтось із них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - заявила вона.

Удари по російських кораблях - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів Росії. Серед уражених цілей - шість танкерів і два буксири у Чорному та Азовському морях, нафтобаза "Шахтарськ", а також мости у Запорізькій області та тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд". Російський сторожовий корабель 2-го рангу був уражений морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 поблизу Новоросійська та затонув.

Як повідомляв Главред, українські дрони 17 липня уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Серед них - 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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