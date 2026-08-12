Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - Зеленський

Сили оборони України завдали комбінованого удару "Паляницями", "Нептунами" та морськими дронами по військово-морській базі РФ.

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Атака по Новоросійську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Україна атакувала військово-морську базу РФ у Новоросійську

Для удару застосували "Паляницю", "Нептун" і морські БПЛА

Підтверджено влучання по ППО, причалах та інфраструктурі порту

У ніч на 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. Вона є одним із ключових пунктів базування Чорноморського флоту країни-агресора. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, удар завдали на відстані понад 300 км від лінії фронту. Для ураження визначених цілей українські військові застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

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Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Президент заявив, що українські сили уразили заздалегідь визначені цілі на території військово-морської бази та морського порту. Зокрема, підтверджено влучання по:

позиціях російської протиповітряної оборони;

причалах;

інфраструктурі морського порту.

"Дякую воїнам ЗСУ, Службі безпеки України, нашим розвідкам за влучність і хороші результати. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", - додав глава держави.

Дивіться відео із наслідками атаки по Новоросійську:

Атака по Новоросійську / Фото: скріншот

В Новоросійську зупинили роботу два термінали

Два найбільші зернові термінали в російському Новоросійську призупинили роботу після нічної атаки українських безпілотників, повідомили Reuters чотири джерела. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та НКХП.

За даними джерела Reuters, Новоросійський зерновий термінал, річна експортна потужність якого становить близько 8,5 млн тонн, зупинив роботу для оцінки завданих збитків. У холдингу "Деметра", якому належить термінал, підтвердили наявність пошкоджень, однак не уточнили їхній характер.

Також унаслідок атаки було пошкоджено НКХП, який здатний експортувати близько 7,1 млн тонн зерна на рік. Три поінформаовані джерела повідомили Reuters, що термінал призупинив роботу. Основний власник НКХП підтвердив пошкодження та заявив, що ніхто з людей не постраждав. Додаткову інформацію компанія пообіцяла оприлюднити пізніше.

Новоросійськ має стратегічне значення не лише для російського зернового експорту. У місті також розташована нафтова інфраструктура, зокрема об'єкти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), через який експортують казахстанську нафту.

Атака по порту Новоросійськ та Севастополю - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 8 червня відбулася нічна атака дронів на Новоросійськ. У промисловій зоні піднявся густий дим і горить найбільше нафтосховище. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів на території міста.

Монітори Exilenova+ повідомляли 12 серпня про тривалу атаку на порт Новоросійськ. Метою операції могли бути спроби зірвати запуск ракет по Україні.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про атаку у Балаклавському районі. Він заявив, що було збито понад 30 БПЛА. Моніторингова група зафіксувала після атак дві великі пожежі в Балаклаві.

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