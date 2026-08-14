Бензинова криза докотилася до Москви: водії залишають автомобілі прямо в чергах

Після нової хвилі українських ударів по нафтопереробних заводах ситуація з паливом у Росії продовжує погіршуватися.

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Дефіцит бензину в Росії - черги охопили Москву та щонайменше 12 регіонів / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот

Коротко:

У Москві та області вишикувалися черги за бензином

Частина АЗС продає лише дизель або підвищила ціни

Дефіцит палива фіксують щонайменше в 12 регіонах

У Москві та Московській області загострилася ситуація з паливом. Черги за бензином переростають у сутички між водіями, частина АЗС продає лише дизель за завищеними цінами. Через черги за бензином у двох регіонах ввели обмеження.

Як пише російський Telegram-канал Astra, в ніч на 14 серпня один з автомобілістів зняв відео на федеральній трасі М-8 "Холмогори" по дорозі з Сергієва Посада до Москви. Частина автозаправок уздовж дороги закрита, а частина відпускає лише дизель.

відео дня

Біля частини заправок уздовж траси вишикувалися черги до тих АЗС, що ще працюють, а ціни на пальне там суттєво відрізняються від звичних.

"Тільки дизель, бензину немає. А ціни просто захмарні: за 95-й хочуть 100 рублів", - розповідають очевидці про ситуацію на трасі М-8.

Дивіться відео - У РФ дефіцит бензину на АЗС:

Конфлікти в чергах

Ситуація на заправках дедалі більше нагадує паніку. За словами очевидців, водії, які годинами простоюють у черзі, інколи просто відмовляються від спроб заправитися.

"Люди вже з відчаю кидають машини [у чергах], ну, немає бензину. Ніде в місті", - розповів очевидець, який зняв відео вночі 14 серпня біля Савеловського вокзалу в Москві.

Нервозність серед водіїв вилилася й у прямі сутички прямо на заправках.

"Усі щонайменше годину стояли вздовж дороги. А він заїхав до колонки з протилежного боку, розвернувся й став другим!" - обурюється один із московських автомобілістів на кадрах, знятих тієї ж ночі.

Криза охоплює десятки регіонів

Проблеми з паливом у Москві та області - не поодинокий випадок. За даними Astra, черги та обмеження продажу бензину після нової хвилі атак українських БПЛА на нафтопереробні заводи зафіксовані щонайменше в 12 регіонах Росії, включаючи Краснодарський і Приморський краї, а також Воронезьку, Ростовську, Рязанську та Саратовську області.

У двох регіонах влада вже ввела прямі обмеження на заправку. В Оренбурзькій та Липецькій областях з 13 серпня діє система "парне-непарне": автомобілі з непарною першою цифрою номеру заправляються в один день, з парною - в інший.

Найдовші черги фіксують у Сочі, де дефіцит палива триває вже четверту добу. Мерія міста направила на автозаправні станції волонтерів, а в чергах з’явилися перекупники, які продають місце ближче до колонки.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по російських НПЗ - новини

Як писав Главред, 11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Вранці 10 серпня дрони зафіксували в Татарстані, а саме - у Нижньокамську та Чистополі.

У Нижньокамську діють два великі нафтопереробні підприємства: ТАІФ-НК і сучасний комплекс ТАНЕКО (підконтрольний "Татнефті").

Заводи випускають автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіакеросин та інші нафтопродукти.

У ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

Вночі на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

Експерт розкрив таємну мету ударів по НПЗ

Україна не планує припиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоча вголос про це ніхто не говорить. Вголос - ми виключно за мир, тому що це умова допомоги Україні", - підкреслив Загородній.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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