Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

Віталій Кірсанов
7 липня 2026, 13:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Мадяр повідомив про знищення восьми танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі.
ЗСУ за ніч знищили вісім танкерів РФ
ЗСУ за ніч знищили вісім танкерів РФ / колаж: Главред, фото: x.com/CarlOskar, скріншот

Коротко:

  • Нічна операція набула масштабного характеру
  • Окрім танкерів, під удари потрапили суховантажне судно та пором

У ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Військовий також опублікував відеозапис операції, назвавши її черговим етапом боротьби за порушення російської логістики в акваторії Азовського моря.

відео дня

За словами Бровді, екіпажі підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" за одну ніч виявили та вивели з ладу вісім танкерів, що перевозили паливо.

"Тіньовий флот виходить із чату. Вісім танкерів "тіньового флоту" РФ були виявлені та виведені з ладу за одну ніч пілотами "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра". Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває", – підкреслив військовий.

Він зазначив, що нічна операція набула масштабного характеру. Окрім танкерів, за його інформацією, під удари потрапили також суховантажне судно та пором. Судна значно пошкоджені, зафіксовано пожежі.

Усі танкери ідентифіковано. Вони перебувають під міжнародними санкціями, їхній дедвейт становить по 7000 тонн, довжина – 140 метрів, судна побудовано у 2006–2012 роках. Це "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Олексій Саврасов", "Пенелопа".

Крім того, протягом ночі в оперативній глибині противника на тимчасово окупованій території України силами СБС результативно відпрацьовувалися 58 військових цілей, додав Бровді.

За його словами, також у Криму були уражені енерговузли, які "горіли разом із логістикою".

Дивіться відео:

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як блокування танкерів вдарить по нафтовому експорту РФ: експерт

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що затримання суден російського "тіньового флоту" може серйозно ускладнити експорт нафти з РФ. На його думку, якщо до таких заходів долучаться європейські держави, наслідки для російської економіки можуть виявитися вкрай болючими - аж до різкого скорочення експортних поставок і масштабних економічних втрат.

Експерт нагадав, що ключові маршрути поставок російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Він також зазначив, що навіть тимчасові затримки танкерів, наприклад під приводом екологічних або технічних перевірок, здатні істотно уповільнити логістику та створити серйозні проблеми для нафтового експорту Росії.

Інфографіка: Главред

"Тіньовий флот" РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилися нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

Приблизно 70% кораблів так званого російського "тіньового флоту" перебувають під санкціями. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше берегова охорона Швеції зупинила та оглянула нафтовий танкер Jin Hui, який підозрюють у приналежності до російського "тіньового флоту".

Вас може зацікавити:

Коротко про тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису суден, що використовуються для перевезення нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, введених у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно з застарілих суден, що здійснюють плавання без стандартного страхування судна. Судна використовують складні схеми власності та управління компаніями, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто важко встановити.

Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані зручні прапори та функціонують з порушенням морських законів.

Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.

За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45 % російської нафти транспортувалося за допомогою суден тіньового флоту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
санкції санкції США санкції проти Росії новини України новини України та світу санкції Євросоюзу тіньовий флот тіньовий флот РФ Петер Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

13:17Україна
Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

12:54Війна
Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

Останні новини

13:34

Гороскоп Таро на завтра, 8 липня: Овнам — відпочинок, Близнюкам — щось приємне

13:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 липня: Тиграм — знайомства, Кролям — допомога

13:29

ЗМІ назвали причини, чому земля майже не подорожчала за останні пʼять років

13:29

Сонячну панель перевірили у квартирі: результат виявився несподіваним

13:17

"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
13:13

Тільки не в холодильнику: де насправді слід зберігати хліб, щоб він довго не псувався

13:07

Їй було 37 років: раптово померла популярна британська співачкаВідео

13:05

Випромінюють неймовірну енергію: в які дати народжуються харизматичні люди

12:54

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

Реклама
12:15

Як відмити холодильник одним бюджетним засобом за лічені хвилини - лайфхак

12:14

"Позбавити громадянства": у мережі жорстко розкритикували блогерку, яка втекла з України

12:11

Під Києвом знайдено тіло підозрюваної у підриві олігарха в Монако — ЗМІ

12:00

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

11:53

Впали з неба: на берег винесло загадкові металеві кулі

11:40

"Тепер усе буде добре": на Київщині чоловік дивом знайшов собаку після атаки РФВідео

11:36

У Дамаску прогриміли вибухи біля готелю, де зупинився Макрон: що відомоВідео

11:29

Як боротися з кліщами, мурахами та клопами - ефективний натуральний засіб

11:20

5 причин звернути увагу на iPhone 17 у 2026 році новини компанії

11:13

Чому 8 липня не можна купатися у водоймах: яке церковне свято

11:00

Найважливіший день липня: яким знакам відкриються нові можливості

Реклама
10:48

Гороскоп на завтра, 8 липня: Дівам - суперечки, Водоліям - радість

10:42

Фантастичний салат з капусти, який готується 5 хвилин - рецепт

10:36

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:11

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

09:55

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два містаВідео

09:34

Як очистити антипригарне покриття сковороди: простий домашній спосіб

09:31

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

09:15

"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

08:30

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

08:14

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

07:07

Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та водаВідео

06:40

Кремль готовий до перемир’я в обмін на вибори президента України — КлімовськийПогляд

05:56

Три знаки зодіаку казково розбагатіють - кому світить фінансовий успіх

05:23

Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням: кухар вразив правдою

04:30

Три знаки зодіаку можуть несподівано розбагатіти: кому ось-ось пощастить

04:09

На 200 років старше за Львів: яке село на Заході України стало столицею цілої державиВідео

03:33

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

02:55

Спека не зіпсує врожай огірків: чим підживлювати рослини в липні

02:02

Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

00:57

Молода картопля буде як з грядки: секрет тривалого зберігання без паростківВідео

Реклама
00:12

"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

06 липня, понеділок
23:32

Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив картиФото

23:16

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктівВідео

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти