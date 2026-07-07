"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

Мадяр повідомив про знищення восьми танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі.

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ЗСУ за ніч знищили вісім танкерів РФ / колаж: Главред, фото: x.com/CarlOskar, скріншот

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Нічна операція набула масштабного характеру

Окрім танкерів, під удари потрапили суховантажне судно та пором

У ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Військовий також опублікував відеозапис операції, назвавши її черговим етапом боротьби за порушення російської логістики в акваторії Азовського моря.

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За словами Бровді, екіпажі підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" за одну ніч виявили та вивели з ладу вісім танкерів, що перевозили паливо.

"Тіньовий флот виходить із чату. Вісім танкерів "тіньового флоту" РФ були виявлені та виведені з ладу за одну ніч пілотами "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра". Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває", – підкреслив військовий.

Він зазначив, що нічна операція набула масштабного характеру. Окрім танкерів, за його інформацією, під удари потрапили також суховантажне судно та пором. Судна значно пошкоджені, зафіксовано пожежі.

Усі танкери ідентифіковано. Вони перебувають під міжнародними санкціями, їхній дедвейт становить по 7000 тонн, довжина – 140 метрів, судна побудовано у 2006–2012 роках. Це "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Олексій Саврасов", "Пенелопа".

Крім того, протягом ночі в оперативній глибині противника на тимчасово окупованій території України силами СБС результативно відпрацьовувалися 58 військових цілей, додав Бровді.

За його словами, також у Криму були уражені енерговузли, які "горіли разом із логістикою".

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Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як блокування танкерів вдарить по нафтовому експорту РФ: експерт

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що затримання суден російського "тіньового флоту" може серйозно ускладнити експорт нафти з РФ. На його думку, якщо до таких заходів долучаться європейські держави, наслідки для російської економіки можуть виявитися вкрай болючими - аж до різкого скорочення експортних поставок і масштабних економічних втрат.

Експерт нагадав, що ключові маршрути поставок російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Він також зазначив, що навіть тимчасові затримки танкерів, наприклад під приводом екологічних або технічних перевірок, здатні істотно уповільнити логістику та створити серйозні проблеми для нафтового експорту Росії.

Інфографіка: Главред

"Тіньовий флот" РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилися нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

Приблизно 70% кораблів так званого російського "тіньового флоту" перебувають під санкціями. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше берегова охорона Швеції зупинила та оглянула нафтовий танкер Jin Hui, який підозрюють у приналежності до російського "тіньового флоту".

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Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису суден, що використовуються для перевезення нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, введених у зв’язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно з застарілих суден, що здійснюють плавання без стандартного страхування судна. Судна використовують складні схеми власності та управління компаніями, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто важко встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані зручні прапори та функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45 % російської нафти транспортувалося за допомогою суден тіньового флоту.

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