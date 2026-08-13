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У Москві відреагували на пропозиції України щодо завершення війни: що сказали

Марія Николишин
13 серпня 2026, 22:15
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У Москві також заявили, що готові зустрітися із спецпосланцями президента США.
У Москві відреагували на пропозиції України щодо завершення війни: що сказали
Реакція Росії на пропозиції України щодо мирного процесу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Київ передав партнерам ініціативи щодо завершення війни
  • У Кремлі заявили, що нічого про них не знають
  • Москва готова прийняти Віткоффа та Кушнера

Україна заявила про передачу детальних ініціатив партнерським країнам щодо завершення війни. Однак у Кремлі говорять про повну відсутність будь-якої інформації щодо цього.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі росЗМІ сказав, що Москві нібито нічого не відомо про нові пропозиції щодо мирного процесу, які Україна передала США.

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Відповідаючи на пряме запитання журналістів про можливе отримання мирних ініціатив від американської сторони, російський посадовець дав негативну відповідь та запевнив, що російська сторона не володіє жодними деталями.

Дипломат також додав, що питання ймовірного візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному.

За його словами, російська сторона висловлює готовність оперативно організувати цю зустріч у разі необхідності.

"Ми, безперечно, зможемо оперативно організувати їхній прийом, коли стане зрозуміліше, якими є їхні реальні плани", - сказав Рябков.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи може Путін завершити війну

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, продовжить війну проти України, попри проблеми в економіці РФ, ситуацію на фронті та удари українських військових по території Росії.

За його словами, особисті інтереси Путіна не обов’язково збігаються з інтересами Росії.

"Інтерес Путіна полягає в тому, щоб продовжувати війну незалежно від того, наскільки Росія її виграє чи програє. Бо припинення війни ставить перед Путіним такі проблеми, які він, можливо, не вирішить", - переконаний він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна не призведе до завершення війни проти України, оскільки в Росії вже сформувалася система, здатна продовжувати свою роботу незалежно від того, хто очолює країну.

Також відомо, що у Москві відкидають сценарій тимчасового припинення бойових дій в Україні без усунення того, що російська сторона називає "першопричинами конфлікту".

Водночас президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату США підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Глава держави заявив, що посилення економічного тиску на Кремль є одним із ключових чинників, які можуть наблизити завершення війни.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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