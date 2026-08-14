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Росія вбила 9-літнього хлопчика і його маму: дрони атакували сім'ю на Сумщині

Анна Косик
14 серпня 2026, 09:10оновлено 14 серпня, 09:47
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Бабуся та батько хлопчика втратили найдорожчих.
удар по сумщине, свеча
Росіяни зруйнували будинок сім'ї та що найгірше - вбили двох членів родини / Колаж: Главред, фото: pixabay, t.me/hryhorov_oleg

Що повідомив Григоров:

  • Росія завдала подвійного удару по приватному будинку на Сумщині
  • Внаслідок атаки загинули мати і син
  • Родичі загиблих з важкими опіками перебувають в лікарні

Країна-агресорка Росія вранці 14 серпня двома реактивними дронами вдарила по Буринській громаді Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під удар потрапив приватний житловий будинок місцевих мешканців. Внаслідок атаки виникли великі руйнування, спалахнула пожежа. На жаль, вже відомо про жертв.

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Ворожа атака дронами забрала життя двох людей - 29-річної жінки та її 9-річного сина. Обидвоє загинули на місці удару. Ще четверо людей постраждали.

"Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні", - зазначив Григоров.

Як Росія змінює тактику ударів - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями.

Ймовірна причина такого поспіху - сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для комплексів Patriot, чим противник намагається скористатися як тимчасовим "вікном можливостей".

Росія вбила 9-літнього хлопчика і його маму: дрони атакували сім'ю на Сумщині
Patriot / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Сумах та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей.

Раніше, у ніч проти 4 серпня, російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

Напередодні стало відомо, що 15 липня російська атака на Суми призвела до поранення семи осіб, серед яких 11-річний хлопчик. Із семи постраждалих двоє перебували у важкому стані.

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Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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