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У Німеччині ввели нові умови для українських чоловіків: чи можлива депортація

Руслан Іваненко
13 серпня 2026, 22:58
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Німеччина змінила правила захисту для українських чоловіків 23–60 років і пояснила умови перебування та можливу депортацію.
Германия, беженцы
Німеччина змінила правила захисту для українців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Німеччина змінила правила захисту для чоловіків 23–60 років
  • Нові правила діють із 31 липня 2026 року
  • Раніше отриманий захист продовжили до березня 2028 року

Німеччина змінила правила надання тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. Нові обмеження стосуються чоловіків від 23 до 60 років, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Про це повідомляє DW із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зміни пов’язані з набуттям чинності відповідним пунктом рішення Ради ЄС. Відтепер тимчасовий захист зможуть отримати чоловіки призовного віку, які виконали військовий обов’язок. Для цього вони повинні підтвердити, що виїхали з України на законних підставах або мають звільнення від військової служби.

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Водночас нові правила не поширюються на чоловіків, які перебували в Німеччині до 31 липня 2026 року та вже отримали тимчасовий захист. Для них статус, як і для інших українських біженців, автоматично продовжується до березня 2028 року.

"Резерв+"
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Українські чоловіки мобілізаційного віку, які не мають підстав для отримання тимчасового захисту, але хочуть залишитися в Німеччині, можуть подати заяву на притулок. Такі звернення Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) розглядатиме індивідуально.

Водночас у німецькому МВС не виключили можливості депортації тих українців, які не матимуть законних підстав для перебування в країні.

"Українські громадяни, які нелегально перебувають у Німеччині, можуть бути депортовані, якщо щодо них існують чинні загальні правові підстави для видворення іноземців", – повідомили у відомстві.

Повернення українців додому - думка Буданова

Кирило Буданов вважає, що масове повернення українців, які перебувають за кордоном, можливе лише після створення безпечних і сприятливих умов для життя в Україні.

На його думку, для цього необхідні три ключові умови: завершення війни, надійні гарантії безпеки та відновлення української економіки.

У Німеччині ввели нові умови для українських чоловіків: чи можлива депортація
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Буданов зазначив, що Україна вже разом із міжнародними партнерами працює над механізмами, які мають сприяти поверненню громадян.

Водночас він наголосив, що без припинення бойових дій, гарантій безпеки та гідних умов для життя очікувати масштабного повернення українців не варто.

На переконання Буданова, держава має передусім створити такі умови, за яких українці самі захочуть повернутися додому.

Українські біженці в Європі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Одночасно Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, що лише прибуватимуть до країн Євросоюзу.

Крім того, Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Нагадаємо, що у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") - німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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